12/2016

לו ידעתי

כמה אושר יש

בקערת חלב חם עם קינמונים

וכמה מעט אושר יש

במסך טלפון שנקנה בקרית ארבע ב600 שח אבל לא באמת עובד

חיי

היו נראים אחרת.

וכמו כן,

שני צדדים של מטבע ו10 מטבעות ביד,

Now you see me, now you don't.

אין מוסר השכל, רק זכרונות אין דה מייקינג.







סיגי אאוט