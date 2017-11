11/2017

רגרסיה

אני ברגרסיה מטורפת לגיל 14. אני מקווה שזה רק שלב אדפטיבי וזה יעבור. בבקשה שזה יעבור. היום עדית אמרה שלפני כמה ימים היא פתאום שכחה בת כמה היא והייתה צריכה לחשב לפי השנת לידה שלה. ואיך יכולתי לומר שאין יום שלא עוברת לי בראש המחשבה שאני עוד שנייה בת 21? הייתי רוצה שלגיל לא תהיה משמעות, אבל העובדה שהזמן שלי פה מוגבל צובעת לי את כל הקיום. אבל טכנית כרגע אני בכלל בת 14 באופן מנטלי. So many stupid thoughts run through my mind all day all night and I can't let myself right it down it's just a phase it'll pass I'll be fine. תודה אלוקים.