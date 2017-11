11/2017

זה מאיץ מ-0 ל-120

בפחות מעשרים שניות. אין לי אפילו מה לומר. בעז״ה זה יעבור. אלוקים, תודה. (דברים שפעם חשבתי שאני, הבנתי שהכל היה ממניעים כל כך לא טהורים, מחשבות שפעם חשבתי, היום אני כבר לא מבינה אותן בכלל.) Held up so high on such a breakable thread