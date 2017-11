11/2017

ניטרלתי את רגשות האשם שלי

וזהו, מאז הכל מתרסק. Imma fucked up mess באלי לצרוח. איבדתי אפילו את טיפת השפיות שנותרה ועכשיו הכל בלאגן בלאגן בלאגן בלי שום בסיס. האור כל כך חלש, כל כך חיוור, כל כך מזויף. יש לי בחילה בערך 80% מהיום. אני פשוט מאבדת את זה. מה שעוד קצת נשאר, זהו. ITS THE FINAL COUNTDOWN כבר לא אכפת לי מכלום, חוזרת הביתה כדי לבהות ובעיקר לא להתחשב ברגשות של אנשים אחרים, ויש לי מיליארד ואחת תירוצים. איפה הראש שלי. איפה אני בכלל. איבדתי את עצמי. אני צריכה חופש. לשבת ולהבין מה אני לעזאזל אמורה לעשות. לא להכניס לעצמי עוד גורם לחץ. אני מספיק בלחץ. יש פה מספיק בלאגן. כמו תמיד. זה אף פעם לא הזמן המתאים. אני לא יודעת כלום. בטח כל מה שאני כותבת כל כך לא מובן. אני כל כך כל כך כל כך מנותקת. תתפללו עליי תודה תודה אלוקים.