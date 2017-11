מלאו כאן את כתובת האימייל

11/2017

Wonder Woman

יש הרבה מה לעשות. הרבה מחויבויות, הבטחתי הבטחות לאנשים, הבטחתי לעצמי. התחייבתי לעמוד בקריטריונים. ואני באמת רוצה את זה. אני לא רוצה לפשל עכשיו, אני לא רוצה לאבד את זה, אני רוצה לעשות הכל אבל, אני מרגישה כאילו זה יותר מידי ואין לי כוחות והמיטה שלי זה המקום שבו אני צריכה להיות. אולי עפתי על עצמי יותר מידי, חשבתי שאני פאקינג וונדרוומן, כי ראיתי בחיי וונדרוומנס ואמרתי: I can be one of them. אבל אולי אנלא בנויה מהחומר הזה ואולי אתה יכול לעוף רק כשהחיים דוחקים אותך לפינה. תחילת שבוע שעבר הרגשתי מדהים, כל-יכולה. הרגשתי ששברתי חומות גבוהות שהקיפו אותי ועכשיו, אני עומדת חסרת הגנה וללא החומות האלה הרוח מצליפה בי והחרדה גואה ולא רק שאיני מרגישה על-אנושית, לעיתים גם ההפך. אני מרגישה אדם כל כך קטן שעסוק בעצמו וה״מה שבאלי״ שלו, לא מתחשב בסביבה מעבר למה שדורשים ממנו בכוח. ילדה קטנה. איך נועה אומרת? אור את בת שש ואין לך אש. (כל הזכויות שמורות) לא בריא לי הרוטינה היומית הזאת שנכנסתי אליה. לא בריא לי ארבע שעות שינה בלילה וחמש שעות נסיעה באוטובוסים. אבל אני מרגישה שלהגיד את זה ככה זה פשוט להתלונן ולהתמסכן ולא להתמודד עם כלום. יש לי כל כך הרבה מה לעשות ואני לא רוצה לפספס הזדמנויות ולצאת אחת שאי אפשר לסמוך עליה אבל, כל מה שבאלי לעשות עכשיו זה לחזור להתכרבל בפוך ולראות סרטוני יוטיוב עד הזריחה ואז לישון כל היום. אני בן אדם כל כך כבד, תמיד עושה את החיים לכל כך כבדים עליי. אם הייתי וונדרוומן הכל היה קל יותר. ואולי אני עוד אהיה. אלוקים, תודה.

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 13/11/2017 19:49