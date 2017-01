2/2017

אז זה נורא נחמד שהתמכרת לסדרה חדשה (אם כי עשית את זה באיחור של פאקינג 20 שנה),

ושזה גורם לך לחייך חצי מהיום.

אבל כל פרק בסוף נגמר. ואת נשארת. והמציאות נשארת. וגם אם יש עוד פרק, גם הוא נגמר.

והכל ייגמר בסוף ואת חוזרת בדיוק לאיפה שהיית בהתחלה. זה לא עוזר, אם כבר, זה רק דופק יותר את מה שכבר יש.

פאקינג ארבע בלילה עכשיו!

No one has told me life was gonna be this way...

ואיפה החברים האמיתיים שלך בכלל? כאילו, החברות? כאילו, למה הכל כל כך מסובך?

אני פשוט הופכת לאידיוטית מהדברים האלה.

אוף.

פשוט אוף.

ולילה טוב.

תודה.

פוסט אידיוטי.