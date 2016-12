12/2016

Let It Be

יא פחדנית.

תפסיקי לחלום.

תגרמי לזה לקרות.

העתיד ישאר בעתיד לא משנה מה תעשי.

כל עוד את לא מחליטה את מאבדת את הווה.

אז תעשי מעשה.

תחליטי.

תקומי ותגידי; זה מה שאני רוצה.

למה הפחד? למה לתת לדמיונות לשלוט בך במקום? תהפכי את המציאות למה שאת רוצה. זה לא יהיה חלום. אולי כמו חלום. אבל אמיתי לגמרי. זו המטרה.