2/2017

Talk is cheap + אני מחפש בת-זוג (מלאה ונשית)

Talk is cheap זו אימרה באנגלית שאומרת להבנתי שבעצם קל לדבר (כמו גם להבטיח דברים) אבל לעשות זה כבר דבר אחר (בד"כ יותר קשה/מורכב וכד'). כששמעתי את המשפט הזה לא מזמן, חשבתי גם על הכתיבה שלי כאן בבלוג. לכתוב בבלוג זה לכאורה יחסית קל, בכל אופן יותר קל מלהסתובב שעות במרחב הציבורי או במקומות בילוי וכד' ("העולם האמיתי" בהשוואה לזה הוירטואלי) כדרך לחפש בת-זוג... ואם באימרות באנגלית עסקינן, אז כחובב חיפושיות מושבע, נזכרתי במשפט מאחד משירי הלהקה הנ"ל: "The love you take is equal to the love you make" שמתקשר לי גם לנושא חיפוש אהבה. אם אתה נותן talk, כנראה... (לפחות במבחן התוצאה עבורי) תקבל talk ולא יותר... "talk" כאן במובן של כתיבה והאמת שגם בגלל שאין כאן הרבה תגובות (סוציומטים! ), אז גם זה לא ממש קורה, אבל גם אם זה היה קורה (קרה יותר בעבר, כשהאתר הזה היה פעיל יותר), זה היה רק talk, רחוק כמערב ממזרח, מ-love.

אני כותב כאן כי זה באמת יותר קל ("cheap" או "זול") אבל זה לא אומר שאין מאחורי המון שעות של עשייה (=חיפוש) בעולם האמיתי. העולם הוירטואלי הוא קצת "בריחה" או שמא "מנוחה" מהעולם האמיתי, אבל ככל שאנשים מתרגלים לטכנולוגיה, כך הם אמורים להיפתח גם לאפשרויות הוירטואליות. אני לא פעם נמצא במעין מטוטלת שכזאת של לחפש בעולם האמיתי וכשזה מתיש, עובר לוירטואלי וכשזה חסר תוחלת, חוזר לאמיתי... וחוזר חלילה (וחלילה לי לחזור על טעויות העבר... ). מחפש בחורה שמנה או מלאה ומאוד נשית (לקשר רציני) כדי לתת כיוון כללי של מה שאני מחפש חיצונית בבת-זוג ומה מושך אותי, ציירתי את הציור הבא. אני תמיד מדגיש שאני מחפש מישהי אך ורק למטרה רצינית (אז... אני חוזר על זה שוב) ושזה תיאור כללי (כלומר יש 'דרגות חופש' לטעם שלי ואין מודל אחד ויחיד). על הצדדים האחרים (שלא פחות חשובים) של מה שאני מחפש בבת-זוג כתבתי כאן (בגלישה מסלולר נא לבחור דווקא בגירסה לא סלולרית). עלי כתבתי כאן (שני הנ"ל מקושרים כאן בבלוג ברשימות מצד ימין). האי-מייל שלי (לבחורות מתאימות, או מי מטעמן) לפניות הוא TZACHY10@GMAIL.COM.



עד שאמצא בת-זוג ראויה ומתאימה, אני נאלץ להסתפק בלחלום עליה. אם לצורך דיוננו בלבד, "לחלום"="לרקוד", אז השיר הבא של החיפושיות ("אני שמח רק לרקוד איתך") מתאים כאן...:





לילה טוב לכם/ן קוראי וקוראותי החביבים והחביבות.