2/2017

Must be high or low + אני מחפש בת-זוג (מלאה ונשית)

Must be high or low יום ה"אין אהבה" (הלועזי, הוולנטיין) כמו שאני מכנה אותו (לפחות עבורי) שחל היום הוא תזכורת (כאילו שאני זקוק לתזכורת..) לעניין הקשר הזוגי גבר-אישה. זו גם הזדמנות מבחינתי להרהר, ולו קצת, בנושא. אציין כאן מחשבות שלי ושני משובים ('פידבקים') שקיבלתי: ❤ תחילה לגבי המחשבות שלי: כותרת החלק הזה של הפוסט לקוחה מהשיר הידוע שכתב ג'ון לנון במסגרת החיפושיות: "שדות תות-שדה לנצח". נאמר שם בתרגום חופשי שלי: "אין מישהו שאני מכיר שנמצא על העץ שלי. אני מתכוון שהוא חייב להיות גבוה או נמוך".בערך בויקיפדיה באנגלית של השיר כתוב שלנון הסביר את השורות הללו (או לפחות את החלק השני) כ-"אני (לנון) או משוגע ('low') או גאון ('high')". ללא ספק, לנון (ולא פחות ממנו מקרטני) היה גאון בתחומו. אני, להבדיל, שואל (מלשון להשאיל) את הרעיון להקשר שונה לגמרי, אלי ולתחום הזוגיות - אני שואל (הפעם מלשון שאלה, כמובן שאלה ריטורית..) האם אני סתם"דפוק" (בזה שאני רווק בגילי, למרות מאמצי לאורך השנים) או שאני בכיוון ההפוך "טוב מידי" (ואולי שניהם ביחד... [בתחומים שונים, כמובן])?... ❤ ועכשיו למשוב הראשון שקיבלתי ממישהי. אתמול יצא לי לשוחח שיחת חולין עם שתי נשים. תוך כדי השיחה ציינתי שאני רווק ואחת מהן, אמא לארבעה, שאלה אותי למה אני רווק? עניתי מה שעניתי (בתימצות, עניתי: "כנראה שאני לא מספיק טוב" (במבחן התוצאה של למצוא זוגיות)). לידה ישבה מישהי שמכירה אותי קצת יותר (אם כי היא לא מכירה אותי שנים) וענתה, בשמי, "הוא מאוד בררן". עניתי שזה נכון במידת מה, אבל, בינינו, מי לא בררן/ית? כל אחד/ת מחפש/ת בן/ת-זוג מתאים/ה, למצוא "סתם" מישהו/י לא מתאים/ה זו לא חוכמה וזו גם טעות לדעתי לטווח הארוך. יש כאלה שיש להם/ן יותר בני/ות-זוג מתאימים/ות ויש, כנראה כמוני, שיש פחות ולכן זה יותר קשה. ❤ ולמשוב השני: סיפרתי לחבר את המשוב הנ"ל והוא (שדווקא מכיר אותי, כבר הרבה שנים) אמר שהוא חושב שאני לא יוזם מספיק. יש בזה משהו כי באמת יחסית אליו, אני כנראה עושה פחות, כי הוא כל הזמן יוצא לפעילויות שאפשר, תיאורטית, להכיר שם (אני פחות מתחבר לסוג הפעילויות שהוא הולך אליהן). "תיאורטית" כי מעשית עוד לא יצאה לו זוגיות מזה.. מחפש בחורה שמנה או מלאה ומאוד נשית (לקשר רציני) כדי לתת כיוון כללי של מה שאני מחפש חיצונית בבת-זוג ומה מושך אותי, ציירתי את הציור הבא. אני תמיד מדגיש שאני מחפש מישהי אך ורק למטרה רצינית (אז... אני חוזר על זה שוב) ושזה תיאור כללי (כלומר יש 'דרגות חופש' לטעם שלי ואין מודל אחד ויחיד). על הצדדים האחרים (שלא פחות חשובים) של מה שאני מחפש בבת-זוג כתבתי כאן (בגלישה מסלולר נא לבחור דווקא בגירסה לא סלולרית). עלי כתבתי כאן (שני הנ"ל מקושרים כאן בבלוג ברשימות מצד ימין). האי-מייל שלי (לבחורות מתאימות, או מי מטעמן) לפניות הוא TZACHY10@GMAIL.COM.



עוד נעימה בביצוע ה-Ventures:





לילה טוב לכם/ן קוראי וקוראותי החביבים והחביבות.