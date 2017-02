רק בגלל שזה מדיד, לא אומר שזה הכי חשוב + אני מחפש בת-זוג (מלאה ונשית)

2/2017

רק בגלל שזה מדיד, לא אומר שזה הכי חשוב

אקדים ואכתוב שאני לא מתיימר להבין יותר מידי בנושא רפואה, לכן מה שאני כותב כאן זה בגדר הירהור או מחשבה פילוסופית (!) בכל אופן לא דיון מדעי מעמיק (כפי שסביר בבלוג שזה לא הנושא המרכזי שבו ושלא דנים בו באופן מקצועי בנושאים רפואיים).

having said that... אני ממשיך בדיון: אינני בא בטענות לחוקרי הרפואה, אבל מותר לי להרהר בטיב עבודתם לאורך הדורות. אדם שמחובר למציאות ולחושיו פועל לפיהם וטוב שכך, כי אחרת היינו מכנים אותו "מנותק מהמציאות".. אבל המציאות היא לא תמיד רק מה שאנחנו חשים בחושים שלנו (משהו בדומה לסיפור חיפוש המטבע תחת הפנס...).



באופן אנלוגי זה שמשהו מדיד (=ניתן למדידה) לא אומר שהוא הכי רלוונטי, כלומר ייתכן בכלל שיש דברים (/פרמטרים) אחרים שעדיין לא נחשפנו אליהם ולכן לא מדדנו אותם ואולי הם החשובים באמת.

חשבתי בהקשר הזה על לחץ דם (מעניין גם לקרוא על ההיסטוריה של הנושא). ל"חיזוק" (זה לא באמת מחזק...) טענתי אני מביא שתי כתבות: אחת מלפני יותר משנה שטוענת שערכי לחץ הדם המוגדרים כתקינים גבוהים מידי ושניה מלפני כשבוע שטוענת משהו קצת אחר.

אין זה לומר שלחץ דם לא חשוב, אלא כאמור שייתכן שיש דברים אחרים יותר חשובים (שאינני יודע מה הם). באופן אישי, לחץ הדם שלי תקין (למרות האמור, אני כן עוקב אחריו... ואני מקפיד לעשות פעילות גופנית (זה חשוב ובריא לעוד הרבה דברים)).

לחץ הדם הוא רק דוגמא... אפשר לחשוב על תחומים שונים ולמצוא בהם את אותו העיקרון...



