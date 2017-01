1/2017

"where no man has gone before" + אני מחפש בת-זוג (מלאה ונשית)

"where no man has gone before" המשפט הנ"ל, או בעצם המשפט "to boldly go where no man has gone before" לקוח מהפתיח של סדרת הטלוויזיה ה'עתיקה' (אח"כ היו גם סרטי המשך) בשם "מסע בין כוכבים" (באנגלית "Star Trek"). אני זכיתי לראות את הסידרה הנ"ל כילד בחו"ל. אבי ז"ל נשלח מעבודתו לשליחות בחו"ל וכך הצטרפנו אליו כל המשפחה. אני חושב שאז עדיין לא היתה כאן (בארץ) טלוויזיה. לפני שאספר עוד טיפה על הסידרה והמיוחד בה לפחות עבורי, חשבתי על המשפט הנ"ל, כי לחפש בת-זוג ב"חושך האינטרנטי" (דפקטו) זה קצת כמו ללכת למקום שאיש לא הלך בו בעבר. זה כמובן לא לגמרי מדוייק, אבל ה"חושך" (דממה מצד בחורות מתאימות) כאמור מרגיש לי דומה = "לגשש באפילה". את הסידרה הנ"ל אני חושב שראיתי בסביבת 1970 (עת הייתי בן בערך 8 - 9). היינו בדרום אמריקה (ספרדית) ולמרות זאת, כמדומני, במקרה הזה, לא אז היה דיבוב (=תרגום בקול). אלא רק תרגום בכתוביות (היה דיבוב להרבה סדרות אחרות אח"כ), מה שגרם לי ללמוד אנגלית בגיל צעיר יחסית. מעבר לזה, זו היתה סידרה עם המון מעוף ודימיון. פשוט 'יצירת מופת' (בדרכה) שמפתחת את החשיבה, את הדימיון ואולי אפילו את יכולת ההפשטה (לא הפשטה של בחורות ). אני זוכר אותה, אולי כמו שאחרים זוכרים את סידרת הספרים "חסמבה" (או להבדיל הארי פוטר?...) שאגב מעולם לא קראתי. מחפש בחורה שמנה או מלאה ומאוד נשית (לקשר רציני) כדי לתת כיוון כללי של מה שאני מחפש חיצונית בבת-זוג ומה מושך אותי, ציירתי את הציור הבא. אני תמיד מדגיש שאני מחפש מישהי אך ורק למטרה רצינית (אז... אני חוזר על זה שוב) ושזה תיאור כללי (כלומר יש 'דרגות חופש' לטעם שלי ואין מודל אחד ויחיד). על הצדדים האחרים (שלא פחות חשובים) של מה שאני מחפש בבת-זוג כתבתי כאן (בגלישה מסלולר נא לבחור דווקא בגירסה לא סלולרית). עלי כתבתי כאן (שני הנ"ל מקושרים כאן בבלוג ברשימות מצד ימין). האי-מייל שלי (לבחורות מתאימות, או מי מטעמן) לפניות הוא TZACHY10@GMAIL.COM.

לילה טוב לכם/ן קוראי וקוראותי החביבים והחביבות.