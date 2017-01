רוצה זוגיות? קח הלוואה לאושר... + אני מחפש בת-זוג (מלאה ונשית)

1/2017

רוצה זוגיות? קח הלוואה לאושר...

אתמול בלילה, לפני לכתי לישון, עת שמצאתי 3 דברים טובים, שקרו במהלך היום, להודות עליהם (רעיון ששמעתי עליו והזכרתיו כאן), נזכרתי במשהו ישן (לא מאוד ישן[*]) שכתבתי עליו לפני יותר משנה בעניין מחקר על אושר ונישואין. מסתבר שלרווקים מאושרים יש סיכוי גדול יותר להתחתן... מעניין אם זה בגלל שיש יותר אנשים מאושרים (ואז אנשים מאושרים מחפשים מאושרים כמוהם) או שאנשים כאלה מתנהלים טוב יותר במרחב חיפוש ומימוש הזוגיות?

ייתכן, כאמור, שהעניין הוא לא האושר עצמו, כלומר ייתכן שאנשים לא מאושרים כרווקים מחפשים גם אנשים לא מאושרים כמוהם, אבל כאמור בגלל שיש פחות כאלה, הם נישאים פחות... (מנגד, זה לא רק זה, כי אם אני זוכר נכון, אנשים שלא מאושרים מראש, גם נוטים יותר להתגרש...).



ובכל זאת, אם נלך עם הרעיון הזה שאושר גורר נישואין, אז אם את/ה רווק/ה ולא מאושר/ת כרגע אז את/ה יכול/ה לקחת הלוואה לאושר עתידי... למשל לדמיין שאת/ה כבר בזוגיות... משהו בסיגנון: Fake it til you make it. סתם מחשבה שכזאת...

[*] אפרופו ישן (יחסית..): בחיפוש פוסטים ישנים שלי (לצורך כתיבת פוסט זה) נתקלתי בפוסט שבו אנימציה שעשיתי כאן ב-2009 לכבוד יום הולדתי ה48 (+7 שנים לאחור. היום אני כבר בן 55 (!)) פשוט זה נראה לי יפה וחוץ מהגיל עדיין אקטואלי... :

