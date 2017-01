1/2017

על נאום טראמפ בהשבעתו + אני מחפש בת-זוג (מלאה ונשית)

על נאום טראמפ בהשבעתו נאומו, אתמול, של טראמפ בטקס השבעותו כנשיא, ראוי שאכתוב עליו כמה מילים... אז כך אני עושה. ראשית, יש לומר שהנאום עיקבי עם נאומי הבחירות שלו (המעט שנחשפתי להם). זה לא אומר בהכרח שטראמפ בעצמו עיקבי... למשל הוא אמר לפני הבחירות שכשהוא יהיה נשיא, הוא יעמיד את הילרי קלינטון למשפט ואחרי שנבחר הוא ירד מהעניין.

בנאום היו המון הבטחות. אני מאחל לו שיצליח בדברים שיתרמו לארה"ב ולשאר העולם, אבל די צרם לי שהוא מתחייב שיהיה כך וכך (דברים טובים ברובם) שנאמר "אל יתהלל חוגר כמפתח" ע"ע למשל "I will never ever let you down", לטעמי לפחות, קודם אדם צריך להוכיח עצמו במעשים.

מנקודת מבט ישראלית, ייתכן שצריך להדאיג אותנו עניין הסיוע הצבאי כי הוא יצא בנאום נגד ההשקעה העצומה בצבא ובביטחון מחוץ לארה"ב (אמנם זה לא רק ישראל) וזה אף סותר את ההבטחה שלו, ציטוט: "נמחק את הטירור האיסלמי מעל פני האדמה" (דבר שדורש השקעה כספית גם מחוץ לארה"ב).

הוא מדבר הרבה כנגד סין. הצלחתה של סין היא לא מיקרית. זו מדינה גדולה, עם מוסר עבודה ובעיקר עם אנשים מאוד חכמים. שילוב די מנצח. יש טענה בספר "IQ and the Wealth of Nations" שיש מיתאם משמעותי בין ה-IQ הממוצע של מדינה לבני התמ"ג לנפש, קרי הכלכלה. לפי הטבלה, כאן למשל, סין ממוקמת במקום ה3 (!) והמאוד מכובד בעולם מבחינת IQ ממוצע (כמו יפן, 105). לצורך השוואה ארה"ב, ממוקמת מבחינת IQ, במקום ה-9 (מבחינת מספר המדינות, ארה"ב ממוקמת במקום 31 !) ושוב לצורך השוואה, למרות שזה לא קשור לנושא, ישראל מבחינת IQ במקום 12, עם IQ ממוצע של 95, שזה אומר שיש 39 מדינות בעולם שיש להן IQ ממוצע גבוה משלנו ! (מישהו אמר גניוס יהודי? וכן אני חושב שאני יודע מהן הסיבות לזה, אבל שוב זה לא נושא הפוסט הזה). אז לסינים יש, כנראה, פשוט יותר חוכמה, הם רבים יותר ויש להם מוסר עבודה גבוה. מה שמנע מהפוטנציאל הכלכלי הסיני להתממש בעבר היה כנראה השיטה הקומוניסטית-ריכוזית שהיתה שם במשך שנים (שלא יובן מזה שאני בעד קפיטליזם או בפרט קפיטליזם לא מרוסן ו/או 'קפיטליזם חזירי', אני לא). לא מזמן קניתי מכשיר אלקטרוני מסויים מתוצרת סינית. המוצר פשוט מעולה, אמין מאוד, משוכלל מאוד ועולה הרבה פחות ממוצר אמריקאי דומה.

לכן לא מספיקות סיסמאות או תרגילים פיננסיים ו/או שינוי מכסים/מיסים. אם ארה"ב רוצה להיות "Great again" היא צריכה רפורמות חברתיות בהרבה תחומים ואת התוצאות -אם בכלל- אפשר יהיה לראות רק בעוד הרבה שנים, אבל אני מאחל לדונלד טראמפ, בתור "מנהיג העולם" (על אף האמירה שלו "אמריקה תחילה" כלומר מיקוד פנימה ולא החוצה) בהצלחה. לגבי ההפגנות נגדו, עוד מוקדם, לפחות עבורי, להעריך איך הוא יתנהג ומה יקרה בפועל. אינני מזדהה עם פמיניזם בפרט זה הקיצוני (אני כן בעד למשל שכר שווה עבור אותה עבודה, אבל אני מתנגד ל"אפליה מתקנת" שלטעמי היא סוג של "אפליה מקלקלת" ב"הפוך על הפוך") לכן אינני מזדהה עם ההפגנות נגדו. אני חושב שאוכל לגבש דעה עליו, בדומה למה שהוא אמר (מעשים ולא דיבורים), רק כעבור תקופה מספיק ארוכה שלו כנשיא. מחפש בחורה שמנה או מלאה ומאוד נשית (לקשר רציני) כדי לתת כיוון כללי של מה שאני מחפש חיצונית בבת-זוג ומה מושך אותי, ציירתי את הציור הבא. אני תמיד מדגיש שאני מחפש מישהי אך ורק למטרה רצינית (אז... אני חוזר על זה שוב) ושזה תיאור כללי (כלומר יש 'דרגות חופש' לטעם שלי ואין מודל אחד ויחיד). על הצדדים האחרים (שלא פחות חשובים) של מה שאני מחפש בבת-זוג כתבתי כאן (בגלישה מסלולר נא לבחור דווקא בגירסה לא סלולרית). עלי כתבתי כאן (שני הנ"ל מקושרים כאן בבלוג ברשימות מצד ימין). האי-מייל שלי (לבחורות מתאימות, או מי מטעמן) לפניות הוא TZACHY10@GMAIL.COM.

"תן לזה לגדול", אריק קלפטון:





לילה טוב ושבוע טוב לכם/ן קוראי וקוראותי החביבים והחביבות.