שיוך לקטגוריות

8/2017

וול.

אחרי לא מעט שנים בישראבלוג שיניתי שתי קטגוריות שהייתי משוייכת אליהן

מאהבה למוזיקה ויחסים ואהבה

עברתי לאקטיביזם ירוק והורים צעירים :)

wind of change it is

עשינו מנוי לנטפליקס.

איזה שיפור באיכות החיים.

וזה מרגיש גם אשכרה טוב לשלם על תכנים כאלה ולדעת שאתה סבבה מבחינת קארמה חח

טליה ישנה כבר שלוש שעות ואני מאושרת

הספקתי לעשות הרבה בבית, ועם עצמי, והתחלתי סדרה חדשה בנטפליקס

והיא נחה שזה מעולה, קטנה שלי. בטח לוקח המון אנרגיות לגדול.

כל יום הוא משהו חדש איתה זה פשוט מדהים

~אמא מאוהבת~

אתמול היא נשארה עם עירא איזה 5-6 שעות במצטבר,

והוא אמר לי שהוא לא יודע איך אני עושה את זה.

D:

גרייט סאקסס.

אבא שלי קפץ לבקר היום היה נחמד, הוא כלכך אוהב את טליה, ומתרגש להיות סבא. הוא עשה איתה מלא סלפי בטלפון שלו. לא ידעתי שהוא יודע לעשות סלפי אחח ההורים של היום.. שלחתי לאמא שלי תמונה שלו איתה וגם היא התמוגגה.

הא והנה תמונות מהיומולדת הקסום שחגגתי בתחילת החודש שעבר.

צ'ירס!