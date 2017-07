6/2017

I'm alive!

כיף לי החיים הולכים בכיוון טוב טפו טפו(: טליה עדיין מדהימה השיער שלה נהיה ג'ינג'י העיניים נשארו כחולות ואני מאוהבת עד מעל הראש היא ממלמלת וזזה וכבר ממש כמעט ילדה גדולה היא כלכך חכמה ואני מתמוגגת מכל דבר שהיא עושה life happens and it's really great סהכ ערב שישי ברגוע בבית לא רע בכלל הבוקר הלכנו לאכול א.בוקר מופתית ב"מיץ מרק" בגבעתיים, הצדיקה את הביקורות המשבחות היה חם ולח ואני רק תוהה איך אני אשרוד את הקיץ הישראלי ולהמשיך להניק בחוץ קשה, קשה... מצרפת תמונה ישנה לפני שיצאנו לליל הסדר :) אשכרה משפחה קטנה.