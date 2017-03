3/2017

טוב אני לא יודעת איפה לשתף את זה אז החלטתי שכאן,

הצלחתי להעלות את ההמוגלובין שלי מ-11.5 ל-12.4!!!! יותר ממעולה

אני כ"כ כ"כ שמחה כי זה תנאי כניסה לחדר לידה טבעית שזה חשוב לי מאודדדדד.

שבוע 38 היום וההתרגשות בשיאה

איזה כיף זה.

אני אוהבת להרגיש אותה בבטן אבל גם כלכך בא לי שנפגוש אותה כבר !!!!

פיצי, בואי החוצה!

Uh, love, no one's ever gonna hurt you love

I'm gonna give you all of my love

Nobody matters like you