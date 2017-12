נופלת מחוץ לזמן

12/2017

אני מלאה מבפנים. נוזלת מהאף והאוזניים. אבל בעיניים של החברה אני ריקה עכשיו. שאריות תירס ואבק וחצץ בפחית שימורים מרוקנת. כשאני הולכת, כשאני מדברת, אפשר לשמוע את הקלינג קלינג קלינג

אני צריכה זמן. תנו לי זמן. בבקשה תנו לי זמן. בבקשה! אני לא יודעת מי אני עדיין. עוד לא מיציתי את החופש. ולא הבנתי מה אני רוצה להיות כשאהיה גדולה. לא בטוחה מה 'רוצה' אומר בכלל. מה 'אני' אומר בכלל. ומה 'גדולה' אומר. אני באמת אהיה אדם מבוגר יום אחד? מה זה אומר בכלל? מה זה אומר?

הכל ג'יבריש. אנשים מדברים בשפות שנדמה שידעתי פעם ושכחתי. Your lips move but I can't hear what you're saying.

אני רוצה ללכת לאיבוד ולהתחיל מחדש. להיות מישהו אחר. מישהו שתמיד רציתי להיות ולא ידעתי שרציתי ולא ידעתי שאפשר. אני רוצה להימחק, להעלם, לשכוח, או אולי: לזכור ולדעת אבל לא לכאוב. אני רוצה לבכות ואני רוצה לצחוק ואני רוצה לדמם ואני רוצה לשמוח, אני רוצה לקפוץ ולרוץ ולטפס, אני רוצה לברוח ואני רוצה להמצא, אני רוצה להרגיש, והכי אני רוצה להיות מסוגלת להפסיק כשיותר מדי.

ואני יודעת מה אני לא רוצה.

להתחיל לעבוד 50 שעות בשבוע בעבודה שתלחיץ ולא תעניין אותי.

להביא ילד כמו הבחורות שלא רוצות אבל צריך.