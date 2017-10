שיר של אש ושל פחד ושל חוסר-התמדה

10/2017

קראתי הרבה בימים האחרונים. נתקלתי בספר ששאב אותי (רביעי בערב/יעל הדיה) ומצאתי את עצמי מסיימת קרוב ל-500 עמודים תוך כמה ימים. ככה תמיד קראתי, בבולמוסים. ספר שנמרח לי - דינו להיזנח. ככה אני גם כותבת. ומציירת. ורואה סדרות. עניין מקומי שנדלק, כמו פתיל של נר, להבה צהובה-מרצדת מלחכת את דרכה לאורכו של החוט, ואז אני יודעת: it's now or never. לנצל כל עוד זה שם. אם אתן לה לכבות היא לא תחזור. לא הלהבה הספציפית הזאת, בכל מקרה.

רובם המוחלט של הציורים הגמורים שלי, הם תוצר ישיבה אחת יחידה ארוכה, של כמה וכמה שעות רצופות. שעות בהן ישבתי שקועה ונחרכת ומנותקת מהעולם החיצון, לא עוזבת עד שהפתיל התכלה והציור הושלם. מלבדם יש לי עשרות ציורים גדולים יותר, מושקעים יותר, בשלבים שונים של יצירה. התחלתי כשהיתה לי מוזה, ועזבתי כשנגמר הפתיל או כשנגמר הזמן, ולפעמים אפילו הצלחתי לחזור לעוד פעמיים או שלוש או חמש, ואז עזבתי.

אני קופצת מנושא לנושא. אני תזזיתית ואני שוכחת ואני נזכרת ואני בורחת ואני חוזרת עם הזנב בין הרגליים ואז בורחת שוב. דלתות נפתחות ונסגרות לי, ואני לא יודעת לאיזו לבחור להיכנס, מאיזו כדאי לצאת, ולפעמים לא ברור לי בכלל אם הדלת מולי היא כניסה או יציאה או שתיהן גם יחד.

בשישי הייתי בחתונה של ד', קולגה מהאוניברסיטה. בחורה שהייתה, במשך למעלה משנה, אחד האנשים הכי קרובים אלי, ואולי גם אני אליה. זה נבע מנסיבות חיצוניות יותר מכל דבר אחר. עבדנו על פרויקטים קשורים, היינו שתי הבנות ה(כמעט) יחידות באותה קבוצת המחקר, ובמקרה היא גם עברה לגור לידי כך שחזרנו הביתה יום-יום ביחד.

הקרבה-היחסית היתה אפשרית כי היא היתה עדינה מספיק ונותנת-מקום מספיק. אבל התפיסות הצייתניות וההולכות-בתלם שלה הלחיצו אותי. וגם, ואולי זו היתה הבעיה הגדולה יותר, היתה לה רגישות דומה לשלי. אותו פחד מדחיה. אותו גישוש ובדיקה מתמדת של הצד השני, אותה לקיחת צעד-אחורה באופן קבוע כדי לאפשר לצד השני מקום לסגת אם רק ירצה, אותה נקודת מוצא דפוקה לפיה יש סיכוי שאתה בעצם לא רצוי ואסור לך לכפות את עצמך. אולי אפילו - אותו הפחד הזה מלהקלע לסיטואציה בה אתה מקבל דחייה מקרוב, כשאתה פגיע, בהפתעה.

היא פחות קיצונית ממני בכל הנ"ל, ובכל זאת זה יצר - ועדיין יוצר - הרבה מתח. כשאני לוקחת מקדמי בטיחות וצועדת אחורה, היא נבהלת ולא מתקרבת, ולהיפך. משחק אינסופי של בחינה-הדדית ובריחות קטנות.

ברגע שהיא עברה דירה הכל התרחק בבת אחת, ואז גם דברים נוספים השתנו: אני חליתי ונעלמתי מהשטח התחלתי לברוח מכולם, אחר כך היא עברה לקבוצה אחרת, ואז נכנסו גורמים חברתיים נוספים וסכסוכים בין אנשים-שהם-לא-אנחנו שבהם מצאנו את עצמנו בצדדים שונים של המתרס, מה שהוסיף להתרחקות.

היום קשה לי לשחזר מה היה אז. כמעט מדהים אותי שבאמת הייתי קרובה אליה על בסיס יומיומי. הדינמיקה איתה קשה לי ממש. עצוב לי על כל הקשרים שאני מנסה לתפור ונפרמים לי.

כשישבנו לאכול בחתונה שלה, לפני עוד סבב ריקודים, ל', חברה אחרת למעבדה, אמרה לי שהיא תצטרך ללכת מוקדם. היא השאירה בבית את בעלה עם שני הקטנים. ל' בגילי, גדולה בחודש וקצת, ובכל זאת כבר שני ילדים. היא הגיעה למעבדה בדיוק כשהתחלתי להיות חולה, לפני שנתיים, ובזמן שד' הלכה ונמוגה משדה הראייה שלי, ל' תפסה את מקומה. בדומה לד', גם היא עדינה ומתעניינת ונותנת מקום, אבל בשונה ממנה, יש לה הרבה יותר ביטחון עצמי. הדינמיקה איתה קלה לי יותר, ומצאתי את עצמי מתכתבת איתה גם מחוץ ללימודים, בזמן שיצאה לחופשת הלידה, דבר נדיר-נדיר-נדיר אצלי. אבל זה הלך ודעך ככל שחופשת הלידה נמשכה, ועכשיו כשהיא חזרה אני כבר רגל-וחצי בחוץ ובקושי מגיעה לאוניברסיטה, והכל מתרחק ונפרם. וזה העציב אותי, ופחדתי להשלים עם העובדה שגם היא תעלם לי. שגם היא תישאר עוד ציור-לא-גמור.

אחרי האוכל חזרנו לרקוד. היה לי יבש וקצת אפור, אנשים לא השתכרו ממש (בכל זאת, שישי צהריים) וגם אני לא שתיתי מספיק. הכל היה יפה ועדין ומדויק, אבל לא משוגע וכייפי ומשוחרר באמת. ואז ל' היתה צריכה כבר ללכת, ועברה בין כולנו כדי לומר להתראות. וכשהיא חיבקה אותי לפרידה, בתוך כל הרעש והמוזיקה והאנשים הרוקדים, היא אמרה לי קרוב לאוזן, את יודעת, לא חייבים להיפגש רק באוניברסיטה. וחייכתי ואמרתי לה שבטח וסבבה, ומבפנים הלב שלי עשה סלטות באוויר.