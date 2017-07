7/2017

OMG

היתה הופעה מהממת של רדיוהד. הייתי פאקינג שורה ראשונה (קצת בצד) וראיתי את ת'ום יורק שר ומנגן ורוקד, והוא כזה ביזאר וכזה גאון ואחד המוזיקאים האהובים עליי בעולם כולו, והייתי פאנגירל עם כולם והשתגעתי עם הפאנגירלז לידי ומ' חיבק אותי מאחורה כשרקדתי והיה מדהים בכל מישור שהוא, באמת, ו- חיכיתי להופעה הזו שנים, שנים, שנים, זהו, אני יכולה למות עכשיו בשקט. ואני תיכף נוסעת. איןזמןאיןזמןאיןזמן. להספיק לארגן את זה ואת ההוא ואת ההם. להספיק לשלוח ולהדפיס ולשמור ולסדר ולארוז. ומדי פעם יש רגע הפוגה שהכל נעצר ואני פתאום מבינה שזה באמת הולך לקרות, ומתמלאת פליאה. ופחד. והתרגשות. אחרי כל החודשים האלה, אחרי כל הדיבורים והתכנונים, זה באמת באמת מגיע I'm not here This isn't happening (אשכרה שמעתי אותו שר את זה בלייב. אומייגאד אומייגאד אומייגאד) אבל הפעם, לשם שינוי, בקטע טוב.