כינוי: blue skies

בת: 28







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 8/2016 5/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 5/2015 4/2015 10/2014 8/2014 6/2014 8/2013 6/2013 5/2013 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 3/2011 2/2011 1/2011 12/2010 11/2010 10/2010 9/2010 8/2010 7/2010 6/2010 5/2010 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 12/2009 11/2009 10/2009 9/2009 7/2009 6/2009 5/2009 4/2009 3/2009 2/2009 1/2009 12/2008 11/2008 10/2008 9/2008 8/2008 7/2008 6/2008 5/2008 4/2008 3/2008 2/2008 1/2008 12/2007 11/2007 10/2007 9/2007 8/2007 7/2007 6/2007 5/2007 4/2007 3/2007 2/2007



blue skies28RSS: לקטעים

1/2017

פרהיסטוריה 2

(כי פרהיסטוריה 1 כבר יש) אני צריכה ללמוד לקח ולהפסיק לעשות את זה. אסור-להסתכל-ביומנים-ישנים!! גם לא לרפרוף מהיר. גם לא עם תכלית מדויקת ולזמן תחום. אין כזה דבר. זה אף פעם לא עוצר שם. אוווווף. הכל מכאיב לי כל כך. זה מרגיש כאילו אכלתי כל כך הרבה חרא כילדה. וכמתבגרת. (טוב, וכאדם בוגר, אבל זה כבר היה בעיקר תוצאה של הקלקול ממקודם). העניין הוא ש- כולם אוכלים חרא. כולם עוברים דברים. אנשים עוברים דברים גרועים משלי פי כמה. החיים הם לא דבר קליל לאף אחד. אבל זה מרגיש שמשהו בי היה מקולקל ודפוק מהיסוד, מלכתחילה, מהרגע שנולדתי, מהרגע שנוצרתי - משהו פשוט פגיע מדי, עדין מדי, רגיש מדי - (אני שונאת שונאת שונאת את המילה רגיש). הכל היה דפוק משלב כל כך, כל כך מוקדם אז הדיכאון התחיל בגיל 16. אבל הכל היה מקולקל ודפוק כל כך הרבה זמן קודם, אני פשוט סחבתי את זה, פשוט בלעתי את זה והמשכתי לחייך, הייתה בי איזושהי אופטימיות פנימית שאני לא בטוחה אפילו מאיפה היא באה באותה המידה שאני לא בטוחה לאן היא נעלמה כשהיא נעלמה וההצפה הזו. כל פעם מחדש. גם כשדיברתי על התקופות האלו עם הפסיכולוגית הקודמת. זה מציף אותי ורודף אותי ולא מרפה. אני שונאת את כל מה שהיה. אני שונאת להעלות את זה אל פני השטח. כאילו הכל פשוט חרא, באמת, הכל דפוק מהרגע שנולדתי, הכל דפוק אני הייתי סגורה וביישנית ומנסה לרצות את כולם מאז שאני זוכרת את עצמי, ועוד מלפני כן, מהסיפורים של ההורים. מגיל אפס. אבל כשהייתי ילדה היתה מידה של נינוחות שיכולתי להגיע אליה עם אנשים. אם ביליתי מספיק זמן עם חברה, אחרי כמה זמן חוסר-הנוחות היה מתפוגג והייתי מרגישה שהפשרתי ואני לא מתביישת ממנה יותר. ועם השנים איבדתי גם את זה. חומות ועוד חומות ועוד חומות ועוד הכל כל כך כואב לי, כל דחייה שורפת אותי חיה, איך אני לא אבנה חומות, איך אני לא ארחיק אנשים באחת המחברות, סביב גיל 16.5-17, נתקלתי בקטע בו כתבתי על הציורים שלי. השלב בו הפרדתי אותם. עד אותו רגע כל הציורים היו מאוגדים ביחד, בערימה אחת. והייתי מראה אותם מדי פעם לאנשים. עד שהגיע השלב שציורי-הדיכאון שלי הפכו לגרפיים מדי ומדוכאים מדי, ולא יכולתי להראות אותם לאנשים יותר. אז חילקתי את הציורים לשתי ערימות: ערימה אחת לציורים היפים, הנעימים, האסטתיים והשמחים שלי, אותה אפשר להראות. וערימה נפרדת לציורי-הדיכאון, המלאים באובדנות ופגיעה עצמית ושנאה עצמית ועצב ודם, אותה צריך להסתיר. (אני לא באמת צריכה להסביר איך זה מקביל למה שהלך בחיים שלי באותה תקופה, ונשאר עד היום, נכון?) אני קוראת אחורה וזה כל כך אני, הכל נשאר כל כך אותו דבר. רק שהיום זה בלי הפאניקה הנוראית ההיא, ועם יותר חומות, יותר הגנות. מצאתי מאז דרכים להתמודד. או אולי: מצאתי מאז דרכים לברוח. זה הפוסט הכי מבולגן ever ואני לא אוהבת אותו. אבל כאוס לי בראש. ואין לי כח להתאמץ לסדר. אין לי כח לצנזר. אין לי כח.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי blue skies , 20/1/2017 22:32 בקטגוריות once upon a time