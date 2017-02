“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

2/2017

When we Love

“When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.”

― Paulo Coelho, The Alchemist אהבה. אהבה זה כשאנחנו יכולים לשבת שעות ביחד ולא להשתעמם. אהבה זה שלא נמאס לנו מהגוף אחד של השנייה. אהבה זה כשהוא מסתכל עלי במבט הזה שגורם לגוף שלי לבעור. אהבה זה החיוך שהוא מעלה בפני כשהוא אומר משהו מצחיק. אהבה זה כשאנחנו שיכורים והולכים קילומטר ב2 בלילה לקנות גלידה. אהבה זה שהוא האדם הראשון שאני מתקשרת אליו כשקורה לי משהו חשוב. אהבה זה שאני הראשונה שהוא מתקשר אליה כשקורה לו משהו חשוב. אהבה זה ללכת בשבת בצהריים לפארק ולשבת על ספסל ולהסתכל על אנשים עוברים. אהבה זה שהוא מחבק אותי כל לילה עד שאני נרדמת אפילו שהוא עוד לא הולך לישון. אהבה זה שהוא מתגעגע כשלא התראינו יום. אהבה זה כשהוא אומר לי שהוא אוהב אותי ,כל יום, מסתכל לי בעיניים ואני מרגישה כמה הוא מתכוון לזה. אהבה זה כשהוא מחבק מאחורה ומנשק מאחורי האוזן. אהבה זה כשאנחנו יודעים בדיוק מה השני חושב בלי לדבר. אהבה זה שהוא מלווה אותי בשבת בבוקר למונית לעבודה אפילו שזה מטר מהבית ושהוא מת לישון. אהבה זה כשהוא מכין לי משהו לאכול כשהוא יודע שלא אכלתי חצי יום ואני בדרך הביתה. אהבה זה כששלי שלך וכששלך שלי. אהבה זה להקריב אחד למען השני ,להתפשר, לדעת מתי לעצור ולשתוק ומתי לדבר. אהבה זו החמימות הזאת, זה הגל החום הזה שעובר בגוף שאין שום דרך אחרת לתאר, זה כשמרגישים שלא צריך יותר כלום בעולם,רק אחד את השנייה , רק את החיוך, את החיבוק, את הנשיקה. אהבה היא בפרטים הקטנים ביותר שהמכלול שלהם יוצר את ההרגשה המדהימה ביותר בעולם.



<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Alex.♥ , 27/2/2017 21:59