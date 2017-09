9/2017

חשבון עובר ושב

יום הכיפורים ההולך וקרב הכניס אותי למוד של חשבון וסיכומים על מה שהיה ומה שאני מקווה שעוד יהיה.



יום הכיפורים הזה מיוחד מיעוד סיבה, כי בערך בתקופה הזו של ספטמבר לפני עשר שנים, פגשתי את ההומו הראשון שלי. נו טוב, בטוח שפגשתי כמה הומואים גם לפני כן, אז אולי יותר נכון לומר שלפני כעשר שנים שכבתי עם הבחור הראשון שלי והתחלתי את מסע הקסם המסתורי שלי בעולם הגייז. זמן טוב לסיכומים, לא?

חשבון אז מה היה לנו לפני עשר שנים? גבר במרחק כמה שנים מגיל העמידה שמחליט לפתע לגלות את המיניות החבויה שלו, כשהוא באופן פתטי משהו, דווקא נמשך לצעירים. למה בעצם? אני מניח שזה קרה בגלל שהייתי צעיר כשהרגשתי בפעם הראשונה את המשיכה המקבילה אצלי גם לבנים, אבל ויתרתי עליה ולא עשיתי עם זה שום דבר מעשי במשך שנים רבות. אולי זו הסיבה שבסיס התשוקה שלי היה שם בגיל העשרה בו אולי ויתרתי על עצמי, או על חצי ממני, וזו היתה שכבת הגיל שאליה נמשכתי במיוחד, מנסה להגשים את פנטזיות נעורי האבודים.

בעשר השנים שחלפו ניסיתי למלא את הבור הזה של החסך העמוק שצברתי עם השנים, אבל כפי שנאמר "משביעו רעב", והתשוקה הזו לא ידעה שובע. בעשר השנים האלה זיינתי יותר מארבע מאות בחורים וגברים, גיל ממוצע במפגש ראשון קצת פחות משלושים. כן, עשיתי קצת קצת סטטיסטיקה. חחח. למרות שניתן להתרשם ששכבת הגיל המועדף עלי היא סוף שנות העשרה ותחילת שנות העשרים, מסתבר שדווקא רובם המוחץ הבחורים ששכבתי איתם, או יותר נכון שאהבתי במיוחד לשכב איתם, היו דווקא בגילאים 25 -30. עם השנים, חלקם שהמשכתי לשמור איתם על קשר, התבגרו אבל זה לא פגם כהוא זה במשיכה שלי אל רובם, גם שחלקם כבר בחצי השני של שנות השלושים. להיפך, ככל שמכירים יותר טוב, הסקס נהיה מוצלח יותר ויותר. בניגוד למה שניתן להתרשם, כשיש כימיה טובה, סקס מוצלח ומשיכה הדדית, אני נשאר בקשר שנים. כך קורה שחלק מיזיזי כבר הולכים איתי שבע שמונה שנים, ולא משנה בני כמה היו כשנפגשנו לראשונה. אם זה טוב, למה לוותר על זה? אני אמנם פוגש לפעמים בחורים חדשים, כי הצורך הזה לפתות, להשיג ולהצליח עדיין חזק אצלי. משב רענן לאגו של גילי המתקדם והולך. אף האמת ניתנת להאמר שרובם מפגשים לא מוצלחים. נדיר שאני מוצא מישהו ששווה להמשיך איתו הלאה מעבר לסטוץ חד פעמי ובשנתיים האחרונות אני יכול לספור על אצבעות כף יד אחת עם כמה בחורים חדשים זה קרה. בדרך כלל אני מעדיף להפגש עם בחור טוב ומוכר וליהנות ממה שיודע שאהיה ולקוות אף להשתפר, מאשר להתחיל את כל הסאגה עם בחור חדש, כי מה לעשות, אני לא אדם של סקס מיכני קר אלא של מפגש חם, אינטימי, חם וחושני, ולא לכל אחד זה מתאים. על ה"לא מתנשקים" כבר שמעתם? אז זה הסוג שהכי מוריד לי, ולא משנה כמה חתיך או צעיר יהיה, כמעט תמיד אני שולל מראש את האשפשרות להפגש עם בחורים כאלה. לא תמיד, אבל כמעט תמיד. פשוט, בלי מגע, נשיקות ואינטימיות, אני מרגיש כמו דילדו אנושי ולא בא לי על זה. גם מי שיגיד לי שהוא מוכן "להתפשר" ולהתנשק (רק כי רוצה להשיג את הזין שלי) מוריד לי את החשק לפגוש אותו באופן משמעותי. אני יודע שאני מפסיד ככה הזדמנויות, אבל כזה אני. עובר יש לצערי בחורים שאיתם למרות שהיה טוב, הענין הלך ודעך או פשוט עבר ונגמר.לפעמים פשוט ירד להם עניין המיני, לפעמים הייתי רק חוויה בדרך ולפעמים הנסיבות השתנו. מה שלא תהיה הסיבה, קשה לי לשחרר בחורים טובים, בחורים שנהניתי איתם מאוד, בחורים שמושכים אותי מאוד או בחורים שהקשר איתם היה קצת יותר מעבר לקשר מיני בלבד.

הבחור שהעניין הזה איתו החל לפני שבע שנים, והכי כואב לי שהוא דועך והולך, שלא לומר עבר ונגמר, הוא דני, התימני הרזה עם העיניים הירוקות, שהכרנו כשהיה כבן 23, שחיף רזה מאוד עם חיוך מקסים וישבן קטן שעיר ומסעיר. אני מת על הבחור הזה. עם השנים הפכנו גם לחברי נפש טובים. אנחנו נפגשים המון. כמה פעמים בשבוע הוא בא לסגור איתי את היום על בירה, ג'וינטים, נשנושים ואיזה סרט ששאני לא מכיר והוא שולף לי מהאינטרנט. כייף לי איתו במפגשים האלה ואני לא מוכן לוותר עליהם, אבל הם גם קשים לי ומכאיבים לי בגלל מה שאין בהם כבר תקופה ארוכה: חירמונים וסקס. היתה תקופה שהוא אמר שירד לו החשק לבנים ושהוא רק נפגש עם בחורות. כך היה כמעט כל השנה האחרונה, אבל לפני חודש חודשיים, אחרי ביקור בחו"ל, שם הוא חגג כיאה להומו או דו מיני עמוק בארון שמוצא את עצמו חופשי ומשוחרר מרסן כבלי ארונו העמוק, כי שם בחו"ל מי כבר יכיר אותו וידע? אבל גם כשחזר לארץ והצהיר שהוא שבע ובחודש הקרוב אין לו שום עניין עם גברים, חלפו רק שבוע או שבועיים והוא שוב בענינים. באטרף, בגרינדר ובצ'אטים. נפגש ומזדיין עם אחרים, אבל לא מגלה בי שום עניין מיני. וגם אם אני מצליח לפתות אותו לקצת התחרמנות, זה נעצר הרבה לפני זיון, כי הוא אף פעם לא מגיע "מוכן" לזיון כשהוא נפגש איתי. אני מקווה שעוד לא נסגר הגולל על הזיונים שלנו, אבל אין לי ספק שהם לא יחזרו להיות בתדירות של פעם פעמיים בשבוע, כמו שהיו אז בשנים הראשונות שהיו יחד. חבל. חבל מאוד. דני הוא לא איזה חתיך הורס, ותאמינו לי שהייתי עם כמה וכמה חתיכים הורסים בתקופה הזו, אבל הוא הבחור שאני הכי רוצה. רוצה ולא משיג. התחלנו מסטוץ, התפתחנו ליזיזים, המשכנו להיות friends with benefits ואנחנו צועדים בצעדי ענק להיות צמד חברים סטלנים בלבד.

עוד אחד שעבר הוא החתיך-על ההוא שסיפרתי עליו לפני כמה חודשים. אם צריך לדבר על הבחור הכי מושך שהכרתי אי פעם, אז זה הוא. היו לי בחורים יפים, הן בפנים והן בגוף, אבל הוא, גם אם הוא לא היפה מכולם, הוא ללא ספק המרהיב והמושך מכולם. הכרנו כשהיה בן 20 לסטוץ חד פעמי ולפני כמה חודשים נוצר בינינו קשר שוב והיו כמה מפגשים מטריפים שסיפרתי עליהם פה. בינתיים הבחור נכנס לזוגיות וגם עזב את הארץ והעניין איתו נגמר לצערי, אבל לפני שנגמר הוא עוד הספיק לספר לי שבאופן מקרי נתקל בפוסטים שכתבתי על המפגשים איתו ואמר לי על מה שקרא: "קראתי והתלהבתי. זה היה מדהים ומרגש. ווא. פשוט תודה". ועוד אחד שגם מצער אותי שהיה ועבר, לפחות בינתיים עבר, הוא המרוקאי הסקסי החטוב והזהוב, שהוא ללא ספק הזיון הכי טוב שלי. הוא כבר במחצית השניה של שנות השלוישם שלו, ואני מכיר כבר כשבע שנים, אבל הסקס איתו ממפגש למפגש רק הלך והשתפר. אני זוכר עוד את הפעמים הראשונות שהוא ממש התקשה לקבל את הזין שלי, והיה גומר ומשאיר אותי וחצי תאוותי בידי. ואני זוכר את המפגשים של השנים האחרונות ששנינו עפנו זה על זה בטירוף והסקס היה אש וניצוצות. אין דברים כאלה. סקס מושלם. בחודשים האחרונים הוא התרחק ממני מאוד ובקושי יצא לנו להפגש. משהו עובר עליו בחיים שהביא להתרחקות הזו ואני מקווה שהמשהו הזה יעבוד ומדי פעם (אפילו אם זה לא יהיה כל שבוע כבעבר) אנחנו עוד נפגש לסקס מדהים ותשוקתי. ושב בזמן האחרון, אולי כמשקל נגד לבחורים ההם שעברו והתפוגגו, כמה בחורים מהעבר מצאו את דרכם חזרה אלי, בין אם זה כרגע רק וירטואלי ובין אם מפגשים של ממש. דותן, האתיופי המיתולוגי שלי, שלח איזו יונה עם עלה של זית ופנה אלי לפני כמה חודשים. אנחנו מדברים מדי פעם, ואני יודע שיש לו באיזה שהוא מקום רצון לפגוש אותי שוב לסקס חם וטוב כמו בעבר, אבל זה עוד לא קרה. מעניין איך יהיה כשיקרה ומתי יקרה. את החייל הקרבי, מקוראי הבלוג שלי, הכרתי ממש פה כשהיה בן 22 לפני כשש שנים. נפגשנו כמה פעמים בשנתיים שלוש שלאחר הפגישה ה זו אבל כבר כמה שנים שלא היה לי איתלו שום קשר. לפתע בחודש האחרון פנה אלי איזה בחור חטוך וסקסי מאוד באטרף ואחרי ששלח תמונות שאל אותי אם אני לא זוכר אותו. משהו נראה לי מוכר אבל חשבתי שזה רק הדמיון שלי מתעתע בי כי לא הצלחתי לשים את הנקודה מה מוכר בו. הוא פשוט השתנה מאוד. גם כשהכרנו הוא היה מושך, אבל השנים שעברו (וחדרי הכושר כנראה) רק עשו לו טוב והוא השתבח עוד יותר. רק אחרי שהזכיר לי את שמו ועוד פרט לגביו, ירד לי האסימון. וואוו. זו היתה באמת הפתעה, ואני רק מקווה שהיא תמשך להפתעה עוד יותר טובה, אם וכאשר נפגש. אתה קורא את זה? אז יאללה...חחח

השבוע היתה לי עוד הודעה מפתיעה כזו ממישהו אחר באטרף, אבל מה שהיה מפתיע בה במיוחד זה שמדובר בבחור שאיתו היה לי סטוץ חד פעמי לפני כשלוש שנים. מה גרם לבחור הזה דווקא להזכר בי פתאום אחרי שלוש שנים, אין לי מושג. אבל הוא חמוד, גוף סבבה וכבן שלושים שגר לא רחוק, אז יכול להיות מעניין לפגוש אותו שוב. בכל אופן זו סוג של מחמאה שבחור שהיית איתו פעם אחת לפני שלוש שנים עדיין זוכר אותך לטובה ומוצא אותך במרחב הוירטואלי, לא? ואחרון אחרון חביב, והיחיד מהשבים שגם נפגשתי איתו ממש, הוא בחור שכבר חצה את גיל 40, אבל שומר על גוף רזה ולוק נערי כמו שאני אוהב. אחרי כחמש שנים שלא היה לי שום קשר איתו, לפתע out of the blue מצא אותי בגרינדר, למרות שאף פעם לא דיברנו בגרינדר. נפגשנו לסקס חזק ויצרי, היה טוב, אבל לא יודע אם בא לי שיקרה שוב. ימים יגידו. אז לכבוד כל הבחורים שפגשתי במסע הקסם המסתורי הזה שלי בעולם הגברים בעשר השנים האחרונות, אני מקדיש כמובן של השיר של הביטלס משנת 1967 - Beatles - Magical Mystery Tour:









גייז, ג'וינט, דמות מהעבר, הגשמה, הומואים, העשור האחרון, התפרפרויות, חוויה, חרמנות, יזיזות, מוסיקה, מצב רוח, משיכה, סטוצים, סקס, תמונות, תקווה, תשוקה, אהבה ויחסים

