9/2017

הוא רוצה להיות הבן שאין לי

אני מכיר אותו כבר שנתיים בערך, נער הורס שחום חלק, חצי תימני כמוני, עם פנים יפות ושיער ארוך ומיוחד. הוא עמוק בארון, סטרייט לכאורה כמוני שיוצא ומזדיין עם בנות אבל פה ושם מחפש את דמות האב הזו לסקס שונה ואחר, ואני נפלתי לשמחתי לקטגוריה הזו. הוא בן 24 אבל נראה צעיר בכמה שנים, אפילו אם היה אומר שהוא בן 18 לא הייתי מתפלא. גפו הקומפקטי וישבנו החם כשהוא מתיישב עלי, מטריפים לי את החושים. הוא חם, אינטימי, חושני כמו שאני אוהב, ולא נורא שקצת קשה לו לקבל את הזין שלי כי הדקות האלה שהוא מקבל אותו עד הסוף בלי מעצורים אחרי שעות של חירמונים, שוות הכל.

בפעם האחרונה שנפגשנו היה לו כל כך טוב איתי כשהוא ישב עלי, לפני החדירה, מעורסל בין זרועותי ומתנשק ללא הרף, הוא שיחק בשיער החזה שלי, שהוא כל כך אוהב ואמר לי שהוא פוחד. פוחד להתאהב בי, ואחרי כמה זמן אמר לי: "אני אוהב אותך", אבל אולי זה היה בהשפעת עשן הג'וינט והחרמנות. "אני רוצה להיות הבן שאין לך" הוא הסויף ואמר ברוך, ואני רק חייכתי ואמרתי לו שיהיה.

כזה קרה, סיפרתי לו שפעם כתבתי סיפור כזה על יחסי אבא חורג ובן. הוא התלהב ולא נרגע עד שלא הקראתי לו את הפרק הראשון של הסיפור " בן חורג " שכתבתי לפני כמה שנים. סיפרתי לו כשהוא יושב עלי בערום ללא חדירה. סיפרתי לו כשהוא מדי פעם לוקח הפסקה קצרה לנשיקות חמות ומלאות תשוקה וסיפרתי לו כשהוא לוקח הפסקה קצרה למצוץ לי את הזין או לחכך את ישבנו ההורס על הזין שלי שכבר חיכה ברטט לחדור לתוכו. הוא התלהב מהסיפור ממש כמו ילד קטן שמקבל צעצוע, ולא רצה להפסיק עד שלא הגעתי לסוף הפרק. מזל שלא ידע שיש עוד פרקים, אחרת מי יודע מתי היינו מזדיינים בסוף.

אבל הפרק הראשון נגמר ואז שכבנו והזדיינו בכייף ובעונג כשהוא מקבל את הזין שלי ושואל: "אני יכול לקרוא לך אבא?" תשובתי החיובית הגבירה את חרמנותו. אחרי שגמרנו בעוצמה בזה אחר זה הוא אמר לי שהיחס שהוא מקבל ממני הוא לא מקבל מאף אחד וביקש שאשאיר לו סימן על הגוף, סימן לאהבה, סימן לשייכות, סימן של איקי על הפטמה, ולשמחתו מצצתי אותה בעוצמה עד שנותר סימן. מקווה שהסימן הזה יזכיר לו אותי ושלא יקח שוב חודש חודשיים עד הפגישה הבאה שלנו. בתור "אבא" יש לי זכויות ביקור, לא?

ולכבודו, שני שירים אב ובן שהתלבטתי ביניהם והחלטתי להכניס את שניהם. האזנה נעימה:

