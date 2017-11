החיים מצחיקים

11/2017

לפעמים יש לי דיונים עם עצמי או אחרים על מצבים בחיים ואז יום למחרת אני חווה את המצב, כאילו עניתי לעצמי על השאלה לפני שהיא הייתה, יום לפני שהלכתי למכללה אמרתי לחבר שאם אני לא מסוגל לקבל את החוקים של מקום מסוים שאני הולך אליו מבחירה אני לא מכבד אותם ואותי, וכשיצאתי משם הייתה לי תשובה.

לפני יומיים היה לי דיון עם עצמי, האם לכול האנשים מגיע ריפוי או יש אנשים שלא מגיע להם, בגלל מה שהם עשו לי? אתמול ישבתי בבר ולברמנית היו שיהוקים, היא באה שאעזור לה, עשיתי לה שני דברים בלי לגעת בה, והעברתי את זה, היא הייתה בשוק, ומישהו שאל עם עזרתי לה והיא אמרה: "הוא אפילו לא הסתכל עלי ופתר את זה".

ישבתי בסרט שהייתי צריך לראות ותוך כדי שעולים כל מיני נושאים גיליתי שיש אלי חוט אנרגטי שפוגע בי, החוט ממישהו וכדי לנתק את החוט אני חייב לנתק חוט נוסף שמחובר למישהו, זאת אומרת כדי לתקן אותי, אני צריך לתקן אותו, מישהו שלא מגיע לו, ואז הייתי בדילמה, ובסוף החלטתי שאני יותר חשוב, וניתקתי את החוט ממנו, אני שמח בשבילי, אבל עצוב שעזרתי לו.

זה מתקשר לשיר הבא, בעיקר לסיום שלו:

We are still in the desert

היום שיחררתי את אחד המדברים שלי, בעקבות החוט של אתמול.

ומשהו שמח, המיזם שאני עובד עליו, מסתבר שהיה לי באג והנתונים שהתבססתי עליהם היו שגויים לרעתי, מסתבר שהמצב יותר טוב ממה שחשבתי, הכול מתקדם לפי התוכנית.

טובלרון