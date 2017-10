10/2017

דיברתי עם חבר, סיפרתי לי על משהו שעשיתי ועל הדרך גיליתי שיש לו משהו דומה, הרגליים האנרטיות שלו נפלו, וכמה דברים רגשיים, הוא אמר שכואב לו הראש, שאלתי אותו אם הוא רוצה שאעזור לו, הוא אמר שכן, סידרתי לו את דברים הרגשיים, החזרתי לו את הרגליים האנרגטיות למקום, ותוך דקה עבר כאב הראש, לקח לי שתי דקות לפתור לו את זה, לא פעם ראשונה, אבל הוא היה 20 ק"מ ממני, עכשיו אני יכול לטפל מרחוק כאילו אני מקרוב, עד היום זה היה חצי כוח, עכשיו זה באותה עוצמה.

ב 2012 הייתה קריסה מהירה של הגוף שלי, עדיין הוא לא חזר לעצמו, יקח לי עוד חודשיים. בדקתי למה ומצאתי את הסיבה, עם כל מה שאני עובר ועושה, אני יודע שאף אחד לא יכול היה לעשות את זה במקומי, וכנראה זה קרה כדי שאני אוכל להגיע לאן שהגעתי.

הייתי בפגישה בבית ספר לרפואה משלימה לגבי איזה מסלול, ישבתי עם המנהל, פשוט התנגשנו, הפחדתי אותו בידע שלי, ביכולת שלי, גרמתי לו למועקה חזקה, ובסוף הבנתי שמקומי לא שם, מצאתי כבר תחליף.

