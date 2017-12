12/2017

I Guess This Is Goodbye (וטיפ לגיבוי הבלוג)

הרגיש לי מוזר לתת לבלוג שלי להימחק בלי להגיד שלום, למרות שיש רק מישהו אחד שממשיך להכנס לכאן ולבדוק אם עדכנתי (אולי זו הזדמנות בשבילך לגלות מי את\ה? :)). אז... שלום, ותודה על מעל עשור שהמקום הזה היה מקום שבו אני יכולה לפרוק את אשר על לבי ולתעד כמה שהייתי לוזרית. אני עדיין לוזרית, פשוט מתעדת את זה בעיקר בטוויטר (#2017). ואם בא לכם לשמור את הבלוג בפורמט די נוח- תגבו אותו דרך ההגדרות שבעריכה ותבחרו באופציה של דף אינטרנט. תלחצו על ctrl+p אבל במקום להדפיס תבחרו באופציה לשמור כPDF. You're welcome צ'או :)