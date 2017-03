3/2017

אתם יודעים איך זה כשמזדקנים... הגוף כבר לא אותו הדבר.

אבל אני לא זקן, אני צעיר, בן 28.

אני, אני הבן אדם שהתעסק בריקוד, אקרובטיקה ואומנויות לחימה.

עכשיו, עכשיו אני לא מצליח לישון בגלל כאבי גב, לא מרים את אותם משקלים בגלל כתף דפוקה והרגליים רועדות מכאב כשאני הולך.

מה קרה לי?

הייתי הולך מגרשים בעמידת ידיים ועכשיו אפילו על הרגליים אני לא יציב...

ניסיתי לחזור להתאמן והתאמנתי הרבה, כמעט כל יום ובכל זאת הגוף שלי לא מתפקד כמו שצריך...

בבוקר של הראשון לינואר הייתי בעיר בדרום עם מישהי. היינו אצלה ואח"כ חיכינו לאוטובוס בשבילי.

בזמן שאני מחכה שם הופיעה חיילת. כמובן שאני אידיוט רגשני כמו שתמיד הייתי ואומנם לא הראתי את זה שם אבל שמחתי לראות אותה במדים, באימון מתקדם של מה שהיא תמיד רצתה.

Remember those walls I built?

Well, baby they're tumbling down

And they didn't even put up a fight

They didn't even make a sound

I found a way to let you in

But, I never really had a doubt

Standing in the light of your halo

I got my angel now