10/2017

פוסט מרוכז על דברים שחשבתי עליהם לאחרונה

ענייני עבודה וקריירה כפי שאתם רואים, אני ממעט לכתוב בישרא מאז שעברתי לתל אביב והתחלתי לעבוד בהייטק. כך יוצא ששבועות וחודשים עוברים, המחשבות שלי מתרוצצות בראש מבלי שהן מגיעות אל הנייר הוירטואלי. בתקופה האחרונה, לפחות מאז אוגוסט, אני יכול לומר שסיבה חלקית לחוסר הכתיבה היא שלא קורה בחיים שלי הרבה, והמעט שכן, כבר יצא לי לכתוב עליו. התעסקתי הרבה בשאלות על עתידי המקצועי. מה שכבר כתבתי עליו כאן. ובכן, העליתי את האפשרות לעשות הסבה לכל מיני סוגים של הוראה. הוראת ילדים לא באה בחשבון, אני איום ונורא עם ילדים. הוראה בקורסי השלמת בגרויות או הוראת אנגלית למבוגרים אלו חלופות יותר סבירות. חשבתי על האופציה לעשות הסבה להוראת אנגלית כי יש לי עניין בשפה הזאת. אני כן מוצא את עצמי בשעות הפנאי קורא על tenses ומתלהב מצורות ביזאריות-אך-חוקיות כמו will have been being done. כשהלכתי לערבי חילופי שפה אנשים אמרו לי שאני מסביר טוב עקרונות בדקדוק בעברית ובאנגלית וגם אני אישית נהנה לדבר על חוקים לשונייים. העליתי את הרעיון. על אף שאני בקשר עם כמה מורים לאנגלית (בקבוצת הכתיבה שלי) לא ממש ביררתי מה אני צריך לעשות בשביל זה. למרות שלקוראי הבלוג הדבר הסביר ביותר בשבילי ללמד הוא מתמטיקה (בקורסים להשלמת בגרויות), יש לי כמה הסתייגויות מלהיכנס לתחום הזה. מתמטיקה זה מקצוע טכני (כמקצוע לבגרות) ובכל מקרה תמיד נשאר המרכיב הטכני. כשאתה מסתבך עם מספרים, מבלבל בין פלוסים למינוסים על בסיס קבוע, לא יודע להריץ חישובים פשוטים בראש, מתקשה לבדוק את עצמך ומעל לכול נכנס ללחץ וחרדות כשאתה טועה – יכול להיות שללמד מתמטיקה זה לא בדיוק הדבר הראשון שהייתי חושב עליו. אני יכול להבין את הרעיונות די טוב, בטח כשמדובר באלגברה של תיכון. להעביר אותם למישהו אחר, זה כבר סיפור שונה. באנגלית, מצד שני, גם אם בפועל בכתיבה שלי, כשאני לא חושב על כל מילה שאני כותב, בחצי מהפעמים אני מבלבל בין your וyou're, בכך שאני מבין מה ההבדל בין הצורות ויכול להסביר אותו לכיתה, אני מניח די עושה את המוטל עליי. כך או כך, ההרהורים האלה גם לא ממש רלוונטיים. העניין הוא שבינתיים אני חושב שאני די מצליח להתגבר על חלק מהבעיות שעיכבו אותי בעבודה – כלומר, לתקן את הטעויות המטומטמות שאני עושה – כך שמחשבות על קריירה חלופית לא ממש רלוונטיות. אז מה אני עושה בשביל להימנע מאותן שגיאות טיפשיות? אני בעיקר בודק ובודק שוב את מה שעשיתי. בדגש על הטעויות (או סוגי הטעויות) שהכשילו אותי בעבר. האם המספרים שהזנתי נכונים, האם המשתנים בסקריפט שכתבתי אכן נוכנים, טייפוס בסקריפטים/מיילים וכו'. הנחת העבודה שלי היא שאני לא יכול לבדוק את עצמי יותר מדי. כל מה שאני עושה, אני מתעד, וכשאני מקבל הוראות ממישהו או משתתף בדיון עם מישהו, אני רושם את מה שהוא אמר ואז מציג את זה לפניו ושואל האם לכך הוא אכן התכוון. ואני לא דוחה דברים. אני יודע שאם אני לא אעשה משהו מיידי איך שהגישו לי אותו, אני כנראה לא אעשה אותו לעולם. מכיוון שהקשב שלי מאוד רגיש לגירויים ולשיחות סביבי, אני משתדל לעבוד עם אוזניות. פרט לכך, אני משתדל להגיע לעבודה אחרי שינה טובה. אני גם נוטל קפסולות שמן דגים, שהבוס שלי הציע לי, ונמנע מסמים קלים. בינתיים, כאמור, כל הצעדים האלה מוכיחים את עצמם ואפילו מצליחים להפוך חיסרון ליתרון – עובדים אחרים יכולים לקחת דוגמא מפתרונות לבעיות קשב, אנשים לוקחים אותך ברצינות כשאתה רושם את מה שהם אמרו ומוודא את זה איתם. כך שלאט לאט, אני מתחיל להגיע לאיזשהו אי של יציבות מבחינת מקום העבודה שלי. בכל מקרה, לפחות מבחינת ההנהלה אף אחד לא קרא לי לשיחה, אף אחד לא אמר לי שככה זה לא יכול להימשך או הזהיר אותי בפיטורים. להיפך, המנהלים שלי אמרו לי פעמים רבות שהם מרוצים ממני ושאמשיך ככה. לקח לי הרבה זמן להבין שאם הם משאירים אותי זה לא בגלל טובה שהם עושים לי, אלא כי הם מעריכים שאני שווה את המשכורת שהם משלמים לי ויכול לתרום לחברה כלכלית. קצת חשבון נפש בערך בסוף אוגוסט תחילת ספטמבר פתאום התחלתי לחשוב על התקופה המקבילה בשנה שעברה. חייתי בירושלים אז. זו הייתה תקופה די מדהימה, האמת, בהסתכלות לאחור. רוב הזכרונות שלי מהאוניברסיטה הם מהסמסטר האחרון. הקרנות הסרטים הסובייטיים של "תא יוצאי ברית המועצות", הטיול עם עדי בעיסאוויה, הידידה הסנובית של אחד השותפים שלי, ובכלל ההווי שהיה לנו בדירה. זה מדהים שבזמן כל כך קצר, מאוגוסט עד נובמבר סיימתי את המבחנים לתואר, הגשתי זכאות לתואר ראשון, התפטרתי מהעבודה (מהמוקד), מצאתי עבודה של גדולים, גרתי חודש וחצי אצל ההורים שלי, חיפשתי ומצאתי דירה ועברתי לתל אביב. בכל הזמן הזה לא באמת עיכלתי שהתואר נגמר. כשישבתי בקומה שלוש בספריה של הר הצופים, איפה ששרצתי שלוש שנים, לא חשבתי על כך שזו הפעם האחרונה שאני אשב שם. כשאני בפרנק סינטרה או בדשא של גבעת אם, זו הפעם האחרונה שאני אראה את המקומות האלה לתקופה הקרובה. ובאמת, עכשיו כשאני חושב על זה, נראה לי שמה שהקפיץ לי את המחשבות האלה היה זיכרון בפייסבוק משנה שלפני כן. סטטוס על נסיעה סתמית באוטובוס. בדיעבד, התברר שזו הייתה הנסיעה חזרה מהמבחן האחרון לתואר, במשוואות דיפרנציאליות רגילות. יש לי הרבה זכרונות רעים מהאוניברסיטה. מהרבה בחינות, אלו היו שלוש שנים של בדידות. ללכת לסרטים לבד, ללכת להרצאות לבד, ללכת לאירועים לבד, ורק לאירועים ציבוריים. כמעט אף פעם לא למסיבות פרטיות. לא ממש נטמעתי באוכלוסיית הסטודנטים, לא רכשתי חברים טובים במהלך הלימודים, לא הזמינו אותי לארוחות שבת. כמה שרציתי להשתלב חברתית, זה לא הגיע. רציתי מאוד למצוא בת זוג – בפועל, זה היה משהו כמו דייט אחד בשנה. היו המון אנשים שנמנעו ממני, שהתעלמו ממני במסדרון, שלא שמו עליי, למרות שאני מאוד רציתי והשתדלתי. הזמנתי אנשים לצאת, ניסיתי להתחבר ולהתחבב על אנשים, הלכתי לאירועים לבד בתקווה למצוא שם אנשים וזה לא הוביל להרבה. ואני חשבתי – אני חכם, אני מנומס ונעים הליכות, אני בחור יחסית נאה. תהיתי מה כל כך רע בי שזה היחס שאני מקבל. פלא שאחרי שלוש השנים האלה לא הסכמתי לעשות את המאמץ המינימלי בשביל למצוא זוגיות. ריכזתי את המאמצים שלי בכמה טוב זה להיות לבד. מערכת היחסים שלי עם הסטודנים בהרה"צ הייתה אמביוולנטית. מצד אחד, רציתי להיות נערץ ואהוד. מצד שני, זלזלתי בהם. חשבתי שהם טיפשים, צרי אופקים ומחשבה, שבלוניים, משעממים, שטחיים וכהנה וכהנה. זלזלתי בדעות הפוליטיות שלהם ובמה שהיה להם לומר על כל דבר בערך. איך שאני ראיתי את זה, הם לא ירדו לשורש העניין, לא חשבו על אף נושא עד הסוף. דימיתי אותם לכבשים בעדר, בניגוד אליי – האינטלקטואל החכם והחתרני. בראייה לאחור, אני אמנם לא פוסל את המסקנות עליהם, אבל צריך להודות שאני לא כל כך נבדל מאותם סטודנטים ששנאתי. מעבר למקצועות שלמדתי לתואר ראשון, יש מספר מאוד מצומצם של נושאים שבאמת התעמקתי בהם. חלק מהדעות הפוליטיות שלי מבוססות על סיסמאות בלבד, על קווים כלליים שבנויים על השקפה יותר מאשר על עובדות. שנאתי גם את המבנים החברתיים סביבי. ראיתי בהר הצופים בית ספר עם מקובלים ולא מקובלים, בדיוק כמו בילדות, ולעגתי למבנים החברתיים הללו. בדיעבד, גם בזה לא הייתי שונה. לא חיפשתי קשרים או מערכות יחסים מורכבות חיפשתי בעיקר אגו וסטטוס חברתי. רציתי גם אני להיות מקובל ולהיכנס לכל רשימות ההזמנה בצד הנכון. ההבדל הוא שלא הצלחתי. הפוסט הבא - חוויות מאייקון יהיו בנות שלוש עשרה Jack Johnson

נכתב על ידי Jack Johnson , 12/10/2017 02:05