7/2017

מסע בארץ הפיורדים והטרולים - חלק 2

הפרק השני יעסוק בשעות האחרונות שלי באוסלו וביעד הבא שלי בטיול - פלאם. התוכניות שלי ומה שקרה בפועל. הפוסט הזה, גם שאר הפוסטים בסדרה, מוקדשים למינה סתם. ביום השלישי לטיול תכננתי להגיע לפלאם. כשקראתי על המקום באתר המאוד מומלץ norway.co.il, הוא תואר כ"כפר קטן עם נשמה ענקית". באמת, מדובר בכפר בן מאתיים תושבים, שהוא אחד המקומות המתויירים ביותר בנורווגיה בשל יפי נופיו וקרבתו לNaerofjord. מן יעד חובה קלאסי בטיולים. סיבה נוספת שרציתי לבקר בכפר, נעוצה בכך שהוא מהווה את הסיום של מסלול אופניים מפורסם בנורווגיה - הRallarvegen. התוכנית הייתה לעלות על הרכבת שהזמנתי בלילה הקודם, בהמלצת הcouchsurfer שהתארחתי אצלו, לנסוע עד העיירה Haugastol, להשכיר שם אופניים ולעשות באמצעותם את הדרך לFlam. לפני כן, רציתי לבקר במוזיאון באוסלו שלא הספקתי לבקר בו ביום הקודם - מוזיאון הויקינגים. בבוקר יצאתי מפתח דירתו של מי שאירח אותי והלכתי עם התיקים והמזוודות לעמדת השכרת האופניים הקרובה ביותר. משם הגעתי באופניים לאיזור המוזיאונים ולמוזיאון הויקינגים (Viking Ship Museum) ששכן בו. מוזיאון הויקינגים הוא מוזיאון די דל. יש בו ארבעה חללים גדולים, שלוש ספינות מהתקופה הויקינגית ושתי סירות. אלו המיצגים העיקריים, פרט אליהם יש עוד כלים ויקינגים שנמצאו; נעליים, סירים לבישול, שרשראות ושאר מני תכשיטים. קצת מפתיע שלא נשאר נשק מהאוכלוסיה שנודעה במלחמותיה ובפחד שהותירה על ימי אירופה בתחילת ימי הביניים. למרות כל זאת, אותי המוזיאון עניין הרבה יותר מהמוזיאון הנורווגי הלאומי, שביקרתי בו ביום שלפני כן, ועסק בעיקר בחיים בנורווגיה למן המאה ה-16 ואילך. הספינות מהמאה העשירית היו בעיני הרבה יותר יפות ומרשימות. הן לא נראו כמו ספינות בנות אלף שנה, אלא ככאלו שנבנו והוכנו ע"י נגרים בני זמננו בטכנולוגיה מודרנית (אם כי, נראה היה שנערכה עבודת שימור אינטנסיבית בהן, ואפילו הייתי אומר שמישהו הגזים קצת עם הורנית). לקרוא אודות הספינות היה מדהים אפילו יותר. היה משהו מרגש בלעמוד לייד ספינה שבזמנים בהם ספנים באגן הים התיכון לא התרחקו מקו החוף יותר מיום שיט, יכולה הייתה להגיע עד לאיסלנד ולשוט במהירות של 10-12 קשרים לשעה. תמונות מהמוזיאון:

סיימתי את ענייני במוזיאון הויקינגים. הלכתי לתחנת השכרת האופניים הקרובה ורכבתי לתחנה המרכזית באוסלו בשביל לקחת את הרכבת לHaugastol. ואז, רגע לפני שנכנסתי, פתאום שמתי לב למשהו. הבנתי שאין אבטחה בכניסה. לא בתחנה המרכזית, לא במוזיאון, לא בשום מקום בנורווגיה, אף אחד לא עשה לי בידוק בטחוני. הייתי יכול להיכנס ולצאת חופשי ככל שרציתי. מדהים, השינוי התפיסתי הזה. איך שמשהו שהיית רגיל לראות כל הזמן לפתע נעלם. על כל פנים, הגעתי לרציף כחצי שעה לפני שהרכבת יצאה. היא עמדה שם. עליתי והתיישבתי במושב שהזמנתי בלילה לפני. בנורווגיה, כך הסתבר לי, מזמינים מושב. לא כמו בארץ שקונים כרטיס ושב איפה שתמצא, או במקרים רבים, תעמוד. וזה עוד דבר שלא ראיתי בנורווגיה - אנשים עומדים ברכבת. אני לא ממש זוכר איך, אבל כמה דקות לאחר מכן, נוצרה שיחה ביני ובין האדם שישב ליידי וסיפרנו זה לזה על חיינו. איש נחמד, בן ארבעים ושש, בשם נילס. הוא סיפר לי שהוא גר בFlam, מפתח באתר האינטרנט visitflam.com ובתקופה האחרונה הוא נוסע להשתלמויות באוסלו מטעם העבודה. אני סיפרתי שאני בחופשה בנורווגיה. שהתכנון שלי הוא לקחת את הרכבת עד לHaugastol ומשם לנסוע באופניים לFlam בRallarvegen. "?But are you sure the Rallarvegen is open" לא. לא הייתי בטוח. בכלל לא הייתי מורגל לקונספט של פתיחת שבילי אופניים. הייתי בטוח שהם פתוחים כל השנה. לא מצאתי סיבה שהם לא יהיו פתוחים. הלכתי לקרון שמשמש כקפיטרייה של הרכבת והתקשרתי למרכז השכרת האופניים בHaugastol. האיש בצד השני של הקו אמר שהRallarvegen ייפתח רק בעוד עשרה ימים. בינתיים החלק היחיד שפתוח לתנועת אופניים זה החלק שבין Myrdal לFlam. שבעה עשר קילומטרים עלובים (אורך כלל הRallarvegen הוא כשמונים קילומטר). התקשרתי למשרד השכרת אופניים בMyrdal. כל האופניים מוזמנים מראש. וגם אם היו אופניים בMyrdal, חשבתי לעצמי, מה זה עוזר לי? הרי הכרטיס שלי רק עד Haugastol. במחשבות האלה החלטתי לאכול משהו. ניגשתי לדלפק והזמנתי נקניקיה בלחמניה. "?With cheese" שאלה אותי הדיילת. לא ידעתי שיש דבר כזה, נקניקיה עם גבינה. שאלתי האם זו נקניקיית חזיר ולשמחתי נעניתי שכן. הלכתי על זה בשביל לדעת מה הטעם, וגם כי מצאתי הנאה מוזרה בלאכול משהו מאוד לא כשר. וזה היה די מוצלח, הגבינה הלוהטת שנוזלת מתוך חריצי הבשר. סיימתי לאכול את הנקניקיה וראיתי את הכרטיסנית. הראיתי לה בסמארטפון את אישור רכישת הכרטיס ושאלתי אותה האם אני יכול להאריך את הנסיעה שלי. ענתה לי שכן. ביקשתי ממנה כרטיס לFlam. אמרה שהיא יכולה להאריך לי את הנסיעה רק עד Myrdal. רק עד לשם מגיעה הרכבת, לפני שממשיכה לברגן. קניתי כרטיס לMyrdal והעברתי את הנסיעה בשיחה עם נילס בעודנו חולפים על פני הנופים של נורווגיה. אז הבנתי למה הRallarvegen לא פתוח עדיין. העניין הוא כזה, אוסלו השרתה עליי רושם שגוי בנוגע לאקלים של נורווגיה. אוסלו זו עיר שנמצאת על שפת הים, לכן האקלים בה חם יחסית. ביוני ניתן למצוא בה טמפ' של 20 מעלות. בפנים הארץ, בגובה 1180 מ' מעל פני הים, זה יותר בכיוון של 8-9. ביוני השלג עוד לא הספיק להפשיר. וככה זה נראה: הגענו לMyrdal. חלק גדול מנוסעי הרכבת ירדו וחיכו לרכבת לFlam. אין רכבת ישירה מאוסלו לFlam. לעומת זאת, הרכבת מMyrdal לFlam נקראת נסיעת הרכבת היפה בעולם. מדובר ברכבת שעוברת בפיורדים דרך מפלים ושלגים. הנסיעה הזו לא רק עוברת דרך נופים מרהיבים, היא גם פלא הנדסי בגלל השיפוע התלול והמנהרות. האחראים לפלא הזה, כך נילס סיפר לי, היו הנאצים, שבזמן מלחה"ע השניה נדרשו להעביר סחורות ומטען במהירות וביעילות. מסילת הרכבת הייתה כלולה בטיול שלי, אבל בכיוון ההפוך. בתחנת הרכבת בMyrdal ראיתי מספר זוגות אופניים עומדים ומחכים להשכרה, אבל לא היה אף אחד שישכיר אותם. תהיתי מה אני עושה. אני צריך למצוא כרטיס לFlam בהתראה של רגע, במדינה שכל דבר בה קובעים יום מראש. ואז נילס הפנה את עיני לכרטיסן שעמד לייד אחד הקרונות. הגעתי אליו ואמרתי לו שאני מעוניין בכרטיס לFlam. הוא בנונשלנטיות נקב בסכום ותחבתי לידו את הקרונות. הואנתן לי את הכרטיס ועליתי יחד עם נילס לקרון הרכבת. מה שהיה מעט מוזר, זה שקו הרכבת לFlam זו נסיעה תיירותית לכל דבר. היה קריין שסיפר על הנופים מימין ומשמאל ואפילו נתנו לנו הפסקה של חמש דקות לצאת ולצלם מפל מפורסם. חשבתי לעצמי שזה בטח מעצבן את תושבי Flam שנוסעים בקו הזה, כמו נילס. הנסיעה לכשעצמה הייתה מרהיבה. אני מרגיש שאין מילים שאוכל בעזרתם לתאר את הנופים והמראות, אז אני אדביק כאן כמה תמונות.





Flam עצמה הייתה מדהימה לא פחות מהנסיעה אליה. אולי אפילו יותר. הרגשתי כאילו הגעתי לגן עדן עלי אדמות. אין לי שום תיאור יותר מדויק ונכון בשביל המקום הזה. Flam זהו בעצם כפר בן 200 תושבים ששוכן למרגלות ה Naerfjord, הפיורד הארוך ביותר בנורווגיה והשני באורכו בעולם. רוב תושבי הכפר מתפרנסים מתיירות. זהו אחד המקומות המתויירים ביותר בנורווגיה ובכל שנה מגיעים אליו מאות אלפי אנשים. כל האנשים האלה בעצם מגיעים בצהריים ועוזבים לערים האחרות של נורווגיה עם בוא הערב. אני הגעתי כשהעיירה הייתה ריקה מאנשים. השילוב הזה של שקט, או מחסור באנשים, יחד עם פלאי הטבע הנורווגי, ההרים המפלים והיערות, כל כך היטיב עמי. זה היה פשוט נהדר, כמו חלום. נילס הסיע אותי לאכסניה שהזמנתי מקום בה מראש, דרך האתר booking.com. האכסניה חולקה לבקתות. איתי בבקתה היו תייר מגרמניה, לוקאס, ותיירת מהולנד, מריקה, שהיו בני גילי לערך. אחרי שהצעתי את המיטה שלי, ירדתי למבואה של הבקתה. לוקאס ומריקה ישבו שם. שוחחו והשתעממו מכך שאין מה לעשות בעיירה הזו אחרי החושך. לוקאס הזכיר מבשלת בירה בעיירה, Aegir, שהם חשבו לפקוד אבל הבירה שם יקרה מאוד. אני, שרגיל לכך שיקר מאוד באירופה זה מחיר סטנדרטי בארץ, אמרתי שאני בעד ללכת למסבאה הזו. לוקאס ומריקה השתכנעו והלכנו. היה מקום באמת מאוד נחמד. אחד הפאבים הכי נעימים שיצא לי לשבת בהם. הפאב הזה מגיש בירה שמיוצרת במבשלה מקומית. בירה מאוד טובה באיכותה. אני, לוקאס ומריקה ישבנו שם ערב שלם והעברנו בשיחות על ארצות המוצא שלנו. בעיקר על דת, זכויות אדם ומה אנחנו עושים בחיינו. לקראת חצות הלכנו לישון. בבוקר מריקה הייתה צריכה לנסוע לברגן. החלפנו מספרי טלפון וחשבונות פייסבוק. לאחר מכן, אני ולוקאס יצאנו לטייל בנופי גן העדן של פלאם. הלכנו כשליש מהRallarvegen ואז חזרנו באותה דרך. עשיתי צ'ק אאוט באכסניה והלכתי לאכול מנת דג במסעדה מקומית. זו הייתה מנה טעימה מאוד. גם הסלמון בנורווגיה הוא מאוד משובח. טעים פי כמה ממקבילו בארץ. דרך אפליקציית rome2rio ביררתי מתי מגיע האוטובוס לברגן, ומשהוא הגיע, עליתי עליו. לא לפני שניהלתי שיחה בתחנת האוטובוס עם תיירת מלבנון. ליתר דיוק, אוסטרלית שבנעוריה גרה בלבנון. עזבתי את Flam בתחושה נהדרת. ברוב המדריכים והטיולים המאורגנים לנורווגיה יש התעכבות על העיירות שבין אוסלו לברגן; Geilo, Myrdal, Haugastol ואחרות. לא יצא לי לבקר בהן, אבל אני לא כל כך מצטער על כך. איך שאני רואה את זה, העיירות האלה, שהן כולן מאוד יפות וציוריות, די חוזורת על עצמן. נכון שלכל אחת יש את האטקרציות שלה, אבל ראית אחת ראית את כולן... כיוון שאני מתנייד בתחבורה ציבורית, לא הייתה לי את היכולת לבקר בכל אחת מהן, אז העדפתי לראות אחת, ואם כבר אז עדיף לראות את Flam. כמה תמונות מהעיירה עצמה:







ואחת אחרונה בשביל הנרייטור:

את עשר השעות שלאחר מכן העברתי בנסיעה לברגן, בה יעסוק הפוסט הבא. Jack Johnson

