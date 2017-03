לבנות השש-עשרה שמגיבות לי בבלוג יש חיים יותר עמוסים ומסובכים משלי יש

3/2017

אני באמת יושב מול המחשב ותוהה על מה לכתוב. איך שזה נראה לי, הבלוג הזה הוא מן סיפור על בחור, ג'ק, שלפעמים אני כבר בכלל לא מזדהה איתו. בחור אבוד שמחפש את עצמו בעולם ולאט לאט מוצא. השיא של הסיפור וגם הסוף שלו, אמור להיות כשאותו בחור מוצא מישהי והם חיים בואשר ובעושר עד עצם היום הזה. אני מניח שזה מה שהקוראים שלי מצפים אליו לאורך שלוש עשרה שנות קיומו של הבלוג.

האם השתנה משהו בגזרה הזו של הזוגיות בשבועיים האחרונים? לא ממש. אז אני לא רואה על מה לכתוב. אהבה וזוגיות זה לא הכול בחיים, בהחלט לא, אבל בשאר התחומים אני מרגיש שכבר אין לי מה להשיג. היה מקצוע מסויים שנורא רציתי ללמוד, ובמשך שנים רבות נפשי צמאה אליו, הלכתי והשלמתי בזה תואר ראשון. רציתי למצוא עבודה רצינית של גדולים - חיפשתי ומצאתי. רציתי לגור בתל אביב - הנה אני פה. אני לא אומר שאין מה לשפר בחיים ובתחושה האישית שלי, אבל די השלמתי עם הכול. עם הביישנות והשקט והגמגום מול אנשים וחוסר ההבנה של קודים חברתיים והידיים השמאליות ואי-התמצאות במרחב ועוד ועוד דברים. יש המון מה לתקן ולשפר אבל בשלב הזה אני בעיקר רוצה שיעזבו אותי בשקט. כל הסיטואציות הנ"ל לא נעימות אבל להסתובב בעולם בתחושה של "אני צריך לשנות בעצמי משהו" כואב הרבה יותר.

לא יודע איך זה נשמע לכם. אולי זה אפילו סממן לדיכאון, תחושת ה"אין לי מה להשיג", אבל אני חייב לומר לכם שאני אישית מרגיש נפלא עם המנוחה הזו. עם זה שלכמה שנים הקרובות יש לי תוכנית, להישאר בעבודה ובתל אביב ולהמשיך ליהנות ממה שאני עושה כרגע. שכרגע הדרך פרוסה בפניי ואני לא צריך לעמול יותר מדי בשביל להישאר "על הפסים", או לדאוג שאעוף מהם. וזה נהדר. בטח שלא אחרי כל המלחמות שהיו לי בתואר הראשון בשביל לעבור בין מסלולים וקורסי רשות וחובה ושאר שיט בבירוקרטיה האוניברסיטאית הבלתי נגמרת. לכל הרוחות, עד לרגע האחרון, עד שהגיע הציון של הפרוייקט שעבדתי עליו באוגוסט-ספטמבר, לא הייתי בטוח שאני אסיים את התואר השנה.

אז כן, נוח לי להיות חופשי ללא אחריות וללא דאגות; כשלבנות השש-עשרה שמגיבות לי בבלוג, שכבודן במקומו מונח, יש חיים הרבה עמוסים ומסובכים משלי יש. כיף לי שאני מעביר את סוף שנות העשרים של חיי. ופה אני חייב להתעכב על הנקודה, שאפילו מהרווקות אני נהנה. אני אמנם עושה הרבה בשביל למצוא את הזוגיות המיוחלת, הולך למקומות בשביל לפגוש אנשים וכו', כי שטיפת המוח של החברה המערבית עשתה את שלה, אבל אני לא יכול להזניח את העובדה שאורח החיים שלי כרגע, שאני כל כך מתענג עליו, מנוגד לחלוטין לחיי זוגיות. ולא, אני לא מדבר על דברים נוצצים כמו זיונים ומסיבות. נניח, החיבה שלי לשחיות לילה. מה אותה בחורה שהחברה טוענת שתביא לי את כל הטוב שיש (כי all you need is love, לא?) תחשוב על ענן אדי הכלור שנכנס למיטה שלה בשתיים בלילה? מה היא תחשוב על זה שאני מרוכז באימונים שלי ובלימודים שלי ורוצה להיות לבד כשרע לי ולא משתף ומגיע לדירה ומייד יוצא לאירועים שאני הולך אליהם כל ערב? גם מה שזוגיות יכולה להציע לא כל כך קוסם לי. במקרה ואזדקק לכתף התומכת קורדיליה רחוקה כדי שיחת טלפון וגם יד שמאל תמיד שם.

ובינתיים, מה ממלא לי את החיים? שובל של אירועים ומטרות קטנות. אני הולך באופן קבוע לסדנת הכתיבה, לאט לאט משלים עוד פרק בנובלה ומשפר את השליטה שלי בשפה האנגלית. אני שומר על שגרת אימונים בחדר-כושר, כשמטרת-הביניים היא לחצות את רף המאה קילו בסקוואט. אני קורא בסופ"שים בים ונרדם על החוף והולך לארוחות של טבעונים להט"בים ושותה ומעשן ג'וינטים ומוריד ראשים וחורש את תל אביב באופניים ומגיע באופניים בטעות לרחוב משה דיין בגבול בין חולון לראשל"צ במקום למקבילו התל-אביבי כי כנראה שלנווט במרחב לא היה אחד הדברים שבשבילם נולדתי.

התגובות שלכם לפוסט הקודם שלי עודדו אותי להמשיך בסדרת הפוסטים על ההיסטוריה של המתמטיקה. אני שוקד על הפוסט הבא, יחד עם הפתעה לכבוד יום הולדת שלוש עשרה של הבלוג.

Jack Johnson