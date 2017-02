כינוי: Jack Johnson

2/2017

שבוע שכולו אהבה

השבועות שלי בתל אביב ממשיכים להיות שוחקים ומלאי-חוויות, מה שמשאיר לי מעט זמן לכתוב בישראבלוג ומעט זמן באופן כללי. זמן הוא המשאב היקר ביותר בחיי כרגע, ואני צריך לחשוב טוב טוב כיצד לנצל אותו. קראתי לפוסט "שבוע שכולו אהבה", כי בשבוע בו חל הוולנטיינ'ס, הנושא הנ"ל היה מעורב בחיים שלי לא מעט בדיבור ובמחשבה, אבל אם אתם מצפים לאיזושהי התפתחות מעניינת שקרתה השבוע – זו ציפיית שווא, כי לא הייתה כזו. במהלך השבוע רצו לי הרבה פוסטים בראש. כל יום הביא עמו רעיונות חדשים, אז אני אנסה לכתוב את הפוסט הזה כקובץ פוסטים קצרים יותר. יום ראשון הלכתי לסרף בנושא אהבה. הבוק סרף הזה היה מעניין, גם ביחס לבוק סרפס האחרים שהשתתפתי בהם. זה היה בוק סרף באנגלית (הסרף השני שלי באנגלית). קורדיליה ממש רצתה לתפוס מקום בסרף באנגלית, וגם בסרף על אהבה. עכשיו, זה די קשה להיכנס לסרפים באופן כללי ועל אחת כמה וכמה לסרפים באנגלית. המארגנים של הסרפים האלה יעדיפו לשמור את המקום לאנשים שאנגלית זו השפה היחידה שהם דוברים בה, אבל הפעם אני וקורדיליה הצלנו להשתחל לרשימת המוזמנים. עקב ביטול של הרגע האחרון, ביקשנו ממארגנת הסרף לצרף גם את האוסטרלית. וככה הלכנו אני, קורדיליה ואישה ששנינו חמים עליה, לדון בטקסטים על אהבה. הייתה אורחת מעניינת נוספת. היא ילדה בת תשע עשרה, ממש מקסימה ויפה, יש לה חבר כבר המון זמן. לדעתי, זה מעניין, בערב של חוות דעת על אהבה, להושיב אותה לצד פגוע-האהבה המסוגר והבודד ג'ק ג'ונסון. היא הביאה קטע מ"הגשרים של מחוז מדיסון" על כמה זה יפהפה למצוא את החצי-השני שלך. אני הבאתי את הקטע ב”The Sun Also Rises” שבו ג'ייק וליידי אשלי מדברים על חוסר היכולת שלהם לממש את אהבתם עקב האימפוטנציה של ג'ייק. זה היה ניגוד מסויים לשאר, להביא טקסט כל כך קשה, אבל מה אני אעשה ש”The Sun Also Rises” הרגיש לי במהלך השנה האחרונה כמו "הספר שלי". פשוט הדמויות הראשיות בו: Lady Brett Ashley – אישה חופשיה ומשוחררת מינית. ליידי. רואה עצמה מעל החברה ומעל כולם. שובר מסורות. מתלבשת כמו גבר. שותה. מעשנת. מנהלת מספר קשרים במקביל. Jacob Barnes – טייס קרב לשעבר שאיבד את כושרו המיני במלחמת העולם הראשונה. הסולמייט של ברט אשלי שלא יכול לממש את אהבתו אליה. שקול, קר ומדוכא. וגם חבר טוב. במשך הרבה זמן חשבתי שהספר מקביל לסיפור שהיה לי. עכשיו כבר לא. אבל כן סיפרתי לאנשים בסיפור שלי ודנו במה שקרה. את ”The Sun Also Rises” בחנו מכל מיני היבטים היסטוריים ומגדריים. אני הייתי דוש המעצבן, כי מה אני אם לא דוש מעצבן כשזה נוגע לפמיניזם? אבל לפחות לדעתי, כן ניסיתי להיות קשוב ופתוח לרעיונות חדשים שעלו במהלך הערב, וכשהעליתי את סצינת הסיום של האודיסאה (ההשראה שלי ל"שתי נשים ועשרת אלפים קילומטר") לקחתי לתשומת לבי שמה שאני ראיתי כתיאור המושלם של האהבה, זו בעצם פנטזיה גברית. אני וקורדיליה תכננו מבעוד מועד ללכת מהסרף להופעה של ידיד שלה אבל במהלך הדרך היא הייתה כבר גמורה מאלכוהול. האוסטרלית, שבילתה עם קורדיליה לפני כן, שכחה אצלה את המטריה שלה. לכן גם היא הלכה עמנו. היא לא ממש סבלה אותי באותו זמן. שאלה למה אני מלווה אותן כשאני גר בצד השני ובאופן כללי הפגינה כלפיי יחס קר. היא דיברה עם קורדיליה בעיקר. אני לא ממש התערבתי בשיחה שלהן. נפרדתי משתי עלמות החן בביתה של קורדיליה ורכבתי הבייתה בטיילת הרברט סמואל. לא יכולתי להירדם בבית. הייתי עם קורדיליה בוואטסאפ, שסיפרה לי על איך האוסטרלית ניסתה לנצל את השכרות שלה בשביל לעשות עליה מהלך, וקורדיליה ייבשה אותה כהוגן. המשכנו לדבר על זה עוד קצת, עד שכל אחד מאיתנו הלך לישון. ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. נסעתי מהעבודה לפסיכולוגית, בנוגע לשאלה שהיא הפנתה אלי, שכתבתי עליה כמה פוסטים לפני כן. אמרתי לה שאני לא מעוניין להמשיך בטיפול. אני במקום טוב בחיים עכשיו. אני מנצל את המקסימום מהתקופה הזאת. את תל אביב ואת הרווקות ואני מעוניין כרגע לקחת את כל השיפורים והתמורות שהעבודה ותל אביב מביאה לי ולמנף אותן. יתר על כן, אני לא חושב שאני יכול להתחייב עכשיו לשנה-שנתיים של טיפול בקבוצה. טיפול פסיכולוגי זה כיף, זה כמו מסאז' לנפש, אבל אני לא בטוח שאני רוצה לעבור מסאז' פעם בשבוע. לגבי פיתוח אישי, ככל שעובר הזמן אני פחות ופחות מעוניין בזה. אני יודע שיש לי את הבעיות שלי. שיש לי מן "כתם עיוור" במוח. שהרבה דברים אני מפספס, שקשה לי להבין סיטואציות חברתיות. אני אפילו חושב שיש לי הפרעות קשב וריכוז ברמה מסויימת. דיברנו על החוויות שלי והקשיים שהיו לי בחיים כתוצאה מכך. הפסיכולוגית ייעצה לי בחום ללכת לבחון בשביל להפסיק עם הרגשות הקשים ותחושת האשם. סיפרה לי על מטופלים שלה שרק בשנות החמישים והשישים שלהם מגלים שמה שהפריע להם כל השנים לא היה טיפשות אלא בעיה שהם לא אחראים לה. אמרתי לה שאני לא צריך את זה. אני יודע שהכתם העיוור שם. אני חי איתו. אני לא צריך אישור וחותמת ושיהיה לזה שם מדעי. היא הסכימה איתי ואיחלה לי בהצלחה. אמרה שגם היא לא בטוחה שטיפול פסיכולוגי זה מה שמתאים לי כרגע, ושאולי זה הזמן דווקא להתחבר לחוזקות ולחוסן שלי ולחוות את תל אביב וליהנות ממנה. נפרדנו לשלום. עליתי על אופניים ורכבתי מאזורי חן לצפון הישן. לכל אורך הימים שעברו המשכתי להיות מוקד תמיכה לקורדיליה בוואטסאפ. היא סיפרה שהיא יודעת שהאוסטרלית חמה עליה מהיום הראשון, שהיא רואה איך שהיא מסתכלת עליה, שהיא שכחה את המטרייה והלכה איתה הבייתה רק בשביל לזיין אותה, אבל קורדיליה כל כך חרדה מנשים שהיא לא יודעת מה לעשות עם זה. על המשך השבוע אין לי הרבה מה לכתוב. ביום שלישי בעבודה היה די נחמד. חגנו את הוולנטיינס דיי עם הרים של שוקולד וסוכר. בערב נסעתי לבלוגרית שהסכימה להיפגש איתי תמורת סנדוויץ' אבוקדו. חזרתי הבייתה. הכנתי את הסנדוויץ' אבוקדו הכי טוב שיכולתי. שוחחנו כל הערב בדירה שלה, עד שבחצות, שעה ששתי נשים קרעו אחת לשנייה את הכוס בסקס לסבי לוהט, לקחתי את מונית השירות מפתח תקווה לתל אביב.

ברביעי, נסעתי לסדנת הכתיבה למה שאני ראיתי כ"מסיבת הסיום" של הסמסטר. במהלכה בעיקר שוחחתי עם אחת המשתתפות על התאוריה שלה לפיה לגברים יש שלושה מוקדים, ראש בטן וזין, בסדר חשיבות שונה אצל כל אחד (אצלי: ראש-זין-בטן. אולי ארחיב על זה בפוסטים הבאים). המשתתפת הזו, היה לי חיבור ממש טוב איתה לכל אורך הסמסטר. מסוג האנשים שיש קליק מיידי איתם, שאני פוגש רק מעטים בכל שנה. היא מעניינת, חצופה, אינטליגנטית, היא גם מאוד יפה. ונשואה כמובן.

It's like meeting the man of your dreams, and then meeting his beautiful wife

חמישי- יום ההולדת שלי, או כמו שאני קורא לו, היום בו אני מנסה להתחפר מתחת לאדמה ולקוות שאף אחד לא יבחין בקיומי. רציתי להתנתק מהעולם. להיות מישהו שאף אחד לא מכיר. להיות לבד. והלכתי לחגוג במקום הכי בודד בתל אביב, אלנבי ארבעים החדר כושר בלילה.

וזה באמת היה אימון נורא כיף. אבל מה שאפשר להגיד לחברים ("אנלא רוצה לחגוג תעזבו אותי באמאשלכם") אי אפשר להגיד למשפחה... ביום שישי חזרתי לכרמיאל. ההורים שלי הציעו ללכת למסעדה. העדפתי אוכל ביתי. אז התכנסנו כל המשפחה המורחבת, כל חמשת האנשים, בדירה שלנו ודוד שלי, אחרי שאמרתי שזה יום הולדתי ה-28 (למעשה ה-29), אמר לי בפעם הראשונה את המשפט "אתה צריך להתחתן בקרוב". מניח שגם הרגע הזה מגיע בחיים, ואצלי זה בא ביום הולדת עשרים ושמונה. התגובה שלי – חתכתי מאה שמונים מעלות ואמרתי את המשפט האחרון שאם יהודייה מצפה לשמוע מבנה – "גם אם זה יקרה רק עוד עשר שנים זו לא תהיה אבדה". המשך הערב התנהל במן קרב עקיצות על ההשקפות השונות שלנו על נישואין ורווקות, ובכלל על החיים שלי. הוא לא הבין מה יש לי לחפש בתל אביב, מה אני מוצא בעיר היקרה והטחובה הזו אני? תשמעו, צריך להיות בן אדם עם "כתם עיוור" ענקי במוח בשביל להכיר אותי ולא לראות שאני מת על תל אביב. כל הבלוג הזה זה בעצם שיר הלל לעיר תל אביב. חלמתי לעבור אליה כשגרתי בי-ם. אני ארבעה חודשים פה ועדיין עף עליה. אבל למען האמת, אני לא חושב שאני כאן כדי להישאר. לטווח הארוך, לחזור לכרמיאל זו בהחלט אפשרות. זה מקום הרבה יותר טוב לגדל בו ילדים מתל אביב, יש רוגע ושקט ואוויר נעים ורחובות מוריקים ופארקים. ובניגוד למרכז הארץ, זה מקום שאפשר לקנות בו דירה. כמובן, שזה הכול תקף לתקופה בחיים בה הנעורים שלך נגמרו ואתה כבר לא אדם חופשי אלא בכל מקום כבול בשלשלאות – אישה, משכנתא, חתונה, ילדים... או כמו שאמרתי לדוד שלי – התלבטויות של עוד עשר שנים. Jack Johnson

נכתב על ידי Jack Johnson , 18/2/2017 13:43