פוסט על בירה

1/2017

לא זכור לי שניסיתי לכתוב פוסט אחרי שתיית אלכוהול. בכל אופן, אני כאן, חצי עושה את העבודה בביולוגיה חצי מתלבטת אם ללכת לישון.

יש לי -מלא- עבודות, כולן ליום חמישי, ובכולן I HAVE NO CLUE WHAT TO DO.

בכלל רציתי לכתוב פוסט על Crazy ex-girlfriend שממש אהבתי וממש ממש (ממש) הזדהיתי איתה, אבל עכשיו הגיעה העונה השניה, ******** עזב וזה לא כ"כ כיף. בכל אופן ממשיכה כמובן לעקוב אחרי זה.

עוד שבועיים המבחנים מתחילים אבל למי יש בכלל פנאי לחשוב על זה כשיש כ"כ הרבה עבודות להגיש? אני מנסה להתחיל ללמוד תו"כ למבחנים וזה מתברר כבלתי אפשרי. אני חושבת שהיום למדתי יותר ממה שלמדתי בכל הסמסטר ובקושי הספקתי משהו כי הרבה מהזמן הלך על בכלל להבין את החומר. כן, טוב שנזכרתי, אבל זה מה שיש.. שבוע קשה מצפה.

מבחינתי לא לחזור הביתה אבל ההורים רוצים אז כנראה שאקפוץ שבוע הבא ואכין אותם שאני לא חוזרת עד אחרי המבחנים. יצא לי 'ואכין אוכל', שזה מתאים כי אני אוכלת כ"כ הרבה בזמן האחרון.

בהתאם לכמויות האוכל, צריכה עבודה. סתם, לא, צריכה עבודה בכל מקרה. חשבון הבנק שלי נראה מזעזע והגיע הזמן שאודה בזה.

אה כן, יש לי גם שריון בהזמנה לסיים. בקיצור, מי אני.

הפוסט הזה יצא קצת הזוי והקלדתי אותו במהירות שיא.

אבל, אלכוהול זה כיף.

לילה טוב ♥