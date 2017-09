words can't say what love can do

9/2017

Cornerstone







I will paint another bird on your shoulder, so we can always be here with you



שרטטת על הכתף שלי באצבעות נעימות עוד שחף תוהה, עגור נע בשמי העור. הצטמררתי. יש לנפש שלך יכולת לגעת בי

ובכל פעם שאתם חוזרים לאמסטרדם, אני נעצבת מבפנים

העצב הזה צבוע בצבעים מחייכים





מתי אמצא את השקט שלי

אעצור

אוהב אותי במקום אחד

לא מפוזרת

תיירת

עם עיניים תוהות

מאוהבות

בקרוב-רחוק









השמש עדיין לא בצבצה מבעד לגלים השותקים של הכנרת. אפשר לחצוץ את הדרך לעבודה בחיוכים או בלטיפה רועמת. הכל תלוי באוויר וברצון המתחמם. נשימה אחת ועוד אחת ואז חיוך. אני מנצלת את הדקות המהירות שנותרו לפני המשמרת ומתפנה לנקות את עצמי ולכתוב עוד קצת, עוד מעט. להתלכלך מפה, להתרגש משם.

גדלתי בתוך עצמי אתמול. כל יום אנחנו טופחים, מתקרבים ומגדלים את קונכיית הנפש שלנו. היא יפה עצובה מבולגנת תוהה שנויה במחלוקת ובתוך כל החיים האלה יש לה תפקיד עצום, של אמא-בת-אחות ומאהבת.



***

אחרי השיחה עם פליקס הרגשתי שיש בשקט שבנינו הרבה עומק. עצבות. רציתי להתרחק. להיות מחוץ לכל התרעומת הזאת שמתחוללת בקרבנו, לעצמנו. לתת למינונים הלא טבעיים להתאזן כמעט. אני חושבת שהזמן עושה שמות ובעיקר סדר בקשר שלנו

הרמזורים מתחלפים בקצב מסחרר, בלי הכרה. כמעט כמונו.









טמנתי את הראש בכר והנחתי לדקות לטפטף את עצמן. עצמתי את העיניים, השקט שיגר את מכאובי הדרך. מותר לי, בתוך כל האנדרלמוסיה הזאת, להתרגש מכל הפינות, להתלהב, להתיישר. יש מחר שאני קצת מחכה לו ויש רגעים שאם מחר בא, אני עצובה בו יותר משמחה עליו. השקט שבי מקרב את הדרך, אורות ותומים.. אני אוהבת להסתכל בשקט קצת מפה וקצת משם..ל התגלגל, להתרגל. אני שוכחת את עצמי כשאני כותבת ומחפשת בין המילים איזו נחמה עייפה, מרוצה. אולי גם חיבוק. אני מתגעגעת לתחושת החיבוק. לפעמים אני חסרה אותה אפילו. וכך, עורגת אלייך פחות ופחות.



* *

אני גאה בעצמי

מתרגלת למחשבות שמחבקות את הלב

בדרך הנכונה

מתקרבת

עוד ועוד

האופק קצת רחוק

הטעם מחייך מבעד לרצועות השינה



ואיזה יופי

שגם כשכואב

את עדיין עושה את הדבר הזה עם השיניים



אולי המרחבים מושכים אותי יותר מהאהבה לביתמתי אמצא את השקט שליאעצוראוהב אותי במקום אחדלא מפוזרתתיירתעם עיניים תוהותמאוהבותבקרוב-רחוקהשמש עדיין לא בצבצה מבעד לגלים השותקים של הכנרת. אפשר לחצוץ את הדרך לעבודה בחיוכים או בלטיפה רועמת. הכל תלוי באוויר וברצון המתחמם. נשימה אחת ועוד אחת ואז חיוך. אני מנצלת את הדקות המהירות שנותרו לפני המשמרת ומתפנה לנקות את עצמי ולכתוב עוד קצת, עוד מעט. להתלכלך מפה, להתרגש משם.גדלתי בתוך עצמי אתמול. כל יום אנחנו טופחים, מתקרבים ומגדלים את קונכיית הנפש שלנו. היא יפה עצובה מבולגנת תוהה שנויה במחלוקת ובתוך כל החיים האלה יש לה תפקיד עצום, של אמא-בת-אחות ומאהבת.***אחרי השיחה עם פליקס הרגשתי שיש בשקט שבנינו הרבה עומק. עצבות. רציתי להתרחק. להיות מחוץ לכל התרעומת הזאת שמתחוללת בקרבנו, לעצמנו. לתת למינונים הלא טבעיים להתאזן כמעט. אני חושבת שהזמן עושה שמות ובעיקר סדר בקשר שלנוהרמזורים מתחלפים בקצב מסחרר, בלי הכרה. כמעט כמונו.טמנתי את הראש בכר והנחתי לדקות לטפטף את עצמן. עצמתי את העיניים, השקט שיגר את מכאובי הדרך. מותר לי, בתוך כל האנדרלמוסיה הזאת, להתרגש מכל הפינות, להתלהב, להתיישר. יש מחר שאני קצת מחכה לו ויש רגעים שאם מחר בא, אני עצובה בו יותר משמחה עליו. השקט שבי מקרב את הדרך, אורות ותומים.. אני אוהבת להסתכל בשקט קצת מפה וקצת משם..ל התגלגל, להתרגל. אני שוכחת את עצמי כשאני כותבת ומחפשת בין המילים איזו נחמה עייפה, מרוצה. אולי גם חיבוק. אני מתגעגעת לתחושת החיבוק. לפעמים אני חסרה אותה אפילו. וכך, עורגת אלייך פחות ופחות.* *אני גאה בעצמימתרגלת למחשבות שמחבקות את הלבבדרך הנכונהמתקרבתעוד ועודהאופק קצת רחוקהטעם מחייך מבעד לרצועות השינהואיזה יופישגם כשכואבאת עדיין עושה את הדבר הזה עם השיניים I will paint another bird on your shoulder, so we can always be here with youשרטטת על הכתף שלי באצבעות נעימות עוד שחף תוהה, עגור נע בשמי העור. הצטמררתי. יש לנפש שלך יכולת לגעת ביובכל פעם שאתם חוזרים לאמסטרדם, אני נעצבת מבפניםהעצב הזה צבוע בצבעים מחייכים

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי קֶרֶן; , 2/9/2017 15:43