Wonderful World

את לילו פגשנו בקמבודיה, אחרי אוטובוס לילה של 12 שעות. האוטובוס הכי מפנק אבר. וילון חוצץ בין מיטה זוגית ליחיד, שמיכה מחממת וכריות קשות רכות, בדיוק במידה הנכונה. ירדנו מהסליפר בעיניים רצוצות ושפתיים יבשות. מחפשות את הדרך לעיירה ההיסטורית ההיא. עברית מנקה את הדרך לאנגלית, מעט צרפתית וגרמנית באוויר. טיפסנו יחד על הטוק-טוק, מעמיסות את המוצ'ילות בעייפות מחייכת, אינספור שאלות ושקט של בוקר. למדנו את לילו בין נשימות כבדות, מקדשים פרועים, חם עד רותח, צחוק רטוב, כפרים צפים, שקיעות רכות, זריחות תמירות, ארוחות טובות ומה לא. היא הייתה לנו לאחות. דאגתי שתשתה הרבה בלחות הנוטפת של קמבודיה. היא קראה לי mama בחיוך ענוג. יש משהו במפגשים האלה, המקריים, הפתוחים. הקצרים ארוכים. נדמה שהעולם יחל לנו לפגוש בה. בו. בהם.

לילו יצאה מצרפת כדי לנשום עולם, למצוא תשובות ולקרוא לשאלות לגשר בין כנפי הפרפרים

ככל שאני מטיילת אני מגלה שאין צורך בהגדרות חזקות וברורות. מה גם שאת החיים מרגישים עמוק בין רזי הנפש.

אנשים פוסעים במטעי הדרך ומרמזים שירה. שמשות זוקפות כנפי רוח רכים, אפשר לצפות בנו מלחכים את הדרך בעדנה מרגיעה









חיבורי משפטים מחודש דצמבר. המילים נראות לי פתאום מלאות וריקות בהתאמה. תובנות שמחזקות ומלחכות את הדרך. בלכלוכים ובחיוכים תמירים. כמו אז והיום יחד

שזורים זה בזו וכך גם אנחנו

אחת הנסיעות הנוראיות בחיי. פיצוץ אוכלוסין. לא מעט ישראלים על מיניבוס אחד דחוס בצירוף ויאטנמים מסריחים. אסור לי לשכוח שהאהבה שוכנת בכל פינה. אני אבד של אמת ורוצה לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה סגורה פתוחה על גבי הלב. מותר לי. אני מתגעגעת להרגשה של להיות נאהבת. אני חסרה אותה ביום יום ומרגישה צורך לכתוב אותה כל הזמן.

אנחנו על מגדלור גבוה בגבול של ויאטנם עם סין. נקודת תצפית משגעת. יפה פה. הרים על הרים ואין סוף מתקלף. השמש מאירה סיבים על שטחים ירוקי עד. אני אוהבת את הקליפות הדקות שמתעגלות מפינה לפינה. הבתים חלומיים ומתחשק לי לעוף. רחוק. אל-על. חסר לי קן.

מלא שירים מתנגנים לי בנפש. אני אוהבת את השקט החדיר הזה והרוח שמנשבת מבפנים ובכל צורה יש הר או שדה שמנפה את הנוף. עוד רגע והשקיעה החלה

בין כל ההרים האלה אפשר להתגלגל. להתבלבל. להיכנס למערבולת של יופי וכאב וטעים. מלוח מתוק והרבה צבעים שאפשר להרגיש יותר מידי בתוכם. וזה לא משנה הערפל או השתיקה שבתוך המוזיקה, יש לאוויר ריח משגע ובין כל הירוק והחום לגווניו אנחנו יחד וזה מה שנושם בי.

לכתוב מבלי לדעת לאן המילים מכוונות. זאת יד הנפש שמסתכלת בנו מהצד ואנחנו בוחרים כיצד לקשקש אותה בתוכנו. לפלפל לנו דרך. קצת קשה לי עם זה שקלרה חושבת לחזור לארץ. יש פה בתים קטנים בין ואדי להר, מבודדים ושותקים. יש בי געגועים ומחשבות הביתה ברגעים שאני לא רוצה להרגיש את זה. כשאני מסתכלת על קלרה אני תוהה איך עולה בליבה המחשבה על האם מתאים לה לטייל. יש בה את כל התסמינים לאהבת טיולים. מסעות אין קץ בלב אדם. אנשים. חיות. טבע. אהבה טהורה שככל הנראה לא תלויה בדבר. ואולי אלו הם הגעגועים שנושפים בעורפה.











תובנות, הבנות והגיגים של טיול

בית שם בין הרי הגליל, עם ריחות של רפת ואוויר מעקצץ את האצבעות. אבא ואמא והמון אהבה שזורחת מפינות לא צפויות עושה לי גלגלונים של קר וחם. אני חושבת שאי שם בין ניו-זילנד לאוסטרליה, ויאטנם ועכשיו שיחת הטלפון עם מרי, הבנתי את זה. אולי כי אני מתגעגעת לאוסטרליה ולבית של אנט ופול במלבורן. לפרנק ב- Robinvile וללב שלי שמעקצץ בין פינות הנפש. אני מסתכלת את עצמי בבית, בישראל ושותקת.

בלי לרצות אני עורכת השוואות. יש בי חשכה נעימה שמתהווה לאהבה והרבה מעבר לנחמה חרוצה. קלרה לא יכולה בלי בית. היא משתיקה את החושך שבה גם בעזרת החולי ו/או שהיא אוהבת את הכל יחד. כל המאמץ, החיפוש אחר אמת והיופי שבאחווה הזאת שמשתיק ומחבק. אולי נידונתי לטייל ולהיות הרחק מהבית כל חיי. ללמוד אי שם בפאתי אירופה. לקבל אליי את האהבה שיש פה. את האנשים שמקיפים אותי. משם. בכל נקודה אני פוגשת בזה. הנפש החופשיה שלי רוצה לקלוע צמות במקומות אחרים.

לגעת להתרגש לרגש ללטף לנשום עמוק

מכל הבא ליד

בדרכים שאני אוהבת וסולדת מהן בהתאמה





חזרתי הביתה

אחרי ויאטנם וקמבודיה

טוב להיות בבית

עמוס ומלא

הרבה הכנות לקראת החתונה

אורות מכל פינה

גם בחורף

כמה ימים שמש קיציים

קצת שקרנים

בדומה לנו

ככה בעצם