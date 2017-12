12/2017

Now that you find it, it's gone

נשאר פחות מחודש לישראבלוג... זה דיי תפס אותי בהפתעה היום בבוקר. דווקא השבוע הבנתי כמה המקום הזה פותח לי את הצ'אקרות של הכתיבה.

זה לא יהיה אותו הדבר בלעדיו.



מי שרוצה להמשיך לעקוב אחרי מוזמן - https://www.facebook.com/משה-סימן-טוב-בוסתן-שירה-ופרוזה-118828615502340/

אם אתם מכירים מקום טוב לכתוב בו - אשמח לשמוע.