קצת אחרי חצות

10/2017

כולם חוזרים הביתה אחרי שאכלו ושתו וצחקו, כמה צחקו - הרבה צחקו. וכולם חוזרים הביתה. חלקם הולכים לישון, חלקם הולכים לאכול, להתקלח, לעשות סקס. להשלים סדרות טלוויזיה. ורק אני חוזר הביתה ויושב לעבוד על להתקדם בעבודה, לקרוא קוד, לכתוב קוד. מה כבר יש לי לעשות בחיים האלה? אולי ללכת בבוקר למוציא לאור? להרהר אם שווה להוציא כלכך הרבה כסף בשביל ספר שיכול להצליח אבל ככל הנראה יקבר תחת ערימות אבק? אולי ללכת לאנשים ברחוב ופשוט למכור להם? אולי לכל אחד שאני פוגש ברחוב? ואם כבר אז כבר, למה לא להדפיס לבד וזהו?

גם ככה הכל שטויות ושקרים. זה מה שע. תמיד היה אומר.. ועכשיו כשהכל מתפרק מה כבר נשאר לעשות? אני יכול לשבת ללמוד עד מחר, אם אני לא אתקדם לשום מקום I might as well just kill myself. אה וגם ככה צריך לדאוג לשבוע הבא שמתחילים הקלטות תופים לאלבום! וואו! יאי! טוב יופי. נגמרה ההתלהבות עכשיו צריך לעבוד. מה לעזאזל אני בכלל עושה פה יושב וכותב? כאילו יש לי זמן לזה.