12/2017

If you are lonely when you're alone, you are in bad company.

מרגיש לי שכאן המפתח לאמץ את הבדידות באהבה לנדוד במחשבות למחוזות מוארים לא לשקוע אל תוך המרה השחורה אמנם הייאוש נעשה יותר נוח, לא רק בלונדון וקל לוותר כל כך, להסיר אחריות כי זה מפחיד להצליח להיות נאהב להתחייב להיות אדם משמעותי זה לא פשוט אבל הרווח הוא כל כך עצום אני מתחייבת לעצמי כאן אמשיך להילחם לקבל את עצמי עד שזה ייטמע כהרגל עד שאהפוך את עורי וההכלה תתגנב אל תוך הנפש לא רק תובנות זמניות נועדנו לאהוב להצליח ולכולם מגיע אני לא אפס ואני לא מספר בכלל יש לי את האפשרות לבחור ואם אני מרגישה בכלא זה אך ורק כזה שבניתי לעצמי לבחור לשחרר ולהשתחרר