10/2017

תורת המשחקים (לא ההיא. אחת אחרת) (פוסט מת #11)

{הפוסט הבא מפורסם כחלק מ-"שבוע הפוסטים המתים". באם! מה, חשבתם שתצטרכו לחכות הרבה לאהבה שלי?? שני פוסטים ביום 4 - חיים!!! P(; ... כאילו, לא. ממש לא. רק היום. שני פוסטים ביום 4 - 2 - יום. אני באמת מסור לעניין הזה. ... לא שבוע הפוסטים המתים. יותר בכיוון של למצוא תירוצים לה שלא לשבת לכתוב את התזה שלי. אהמ. *מזיע פה מלחץ או שזה רק אני*

זמן תחילת כתיבה מקורי: יום ה' ה-06/09/2012, 00:47. גיל הכותב: 24 באם!

סטטוס הכותב: סרן טרי בקבע. מסיבות שאינן ברורות לי, עלה לי רעיון לכתוב קטע על המקום של משחקים בחיים שלנו. דחיתי את הכתיבה והפרסום שלו שוב ושוב ושוב והופס! פעם שלישית מוות.

נושא הפוסט: התפלספות על מקומם של משחקים בחיים שלנו. ההשפעה של משחקים על החיים, וההקבלה של החיים למשחק.

סגנון הפוסט המקורי: התפלספות חופרת ואולי מעניינת, תגידו לי אתם.

איך הפוסט נראה בטיוטא: כמו ברוב הפוסטים המתים עד עכשיו - משפטים קצרים של פואנטות שרציתי לכתוב עליהן, מסביבן, מתחתן ובתוכן ג'יזס למה הייתי חייב להמשיך את המשפט הזה עד שהוא נהיה קריפי?

הערות מההווה בסוגריים מסולסלות. Ready Player One}

כתבה על יישומים של משחקי מחשב, יש משמעות בחיים ומעשה מוצלח מקבל תגמול. {יש מצב שככה קיבלתי את המוזה לפוסט הזה... קראתי כתבה על הפסיכולוגיה של משחקי מחשב. הדבר היחיד שאני זוכר ממנה הוא הרעיון שמשחקי מחשב גורמים לתחושה של התמכרות בגלל שהם מפשטים את החיים. לכל פעולה שמתבצעת במשחק יש משמעות, סיבה ותוצאה ברורה, והמוח מרגיש מתוגמל כשהוא יוצר השקעה מסוג מסוים ומקבלת תוצרת שהייתה צפויה להתקבל. מעיין מנגנון של יציבות וודאות, דבר שקשה להגיד שיש לנו בחיים האמיתיים.} נותן לאמא לשחק זומה (תוצאות הפוכות ממה שכיוונתי) {אמא שלי הייתה קצת דכאונית בתקופה הזאת ולא קידמה שום דבר בחיים שלה. אז חיפשתי לה משהו שישמח אותה ויעשה לה טוב. הפתרון היה להתקין לה במחשב את המשחק Zuma - אחד מהמשחקים הפשוטים האלו שבהם יורים כדורים צבעוניים ליצירת רצפים שמעלימים את הכדורים. חשבתי (וקיוויתי) שאולי המשחק יחדד לה קצת את המוח, ישמח אותה ואולי ייתן לה השראה להשיג תוצרים גם בחיים שלה. התוצאה בפועל הייתה... טוב, די הפוכה. אמא שלי ישבה שעות ארוכות מול המשחק, מזניחה מטלות אחרות שיכלה לבצע בבית, והייתה בורחת אליו כל פעם שמשהו היה מתסכל אותה. בטח מאותן סיבות שתוארו במאמר. כשהחיים קשים ומתסכלים ושום דבר לא עובד כמו שהיית רוצה, מאוד נוח לצמצם את הכל למשחק מחשב אחד שבו את ממש טוב ומצליחה להתקדם בקלות משלב לשלב. החלק הכי אירוני הוא שהיא אפילו לא הייתה כזה טובה במשחק והיו מלא פעמים שבהן היא ביקשה שאעבור לה שלבים קשים כי היא לא מצליחה לעבור אותם בעצמה. בדיעבד, אני תוהה לעצמי עכשיו מה המשמעות של זה על האופי של אמא שלי ועל המעמד שיש לי בחיים שלה.}

יותם מחכה ל-Replay בחיים האמיתיים {בטח דיברנו על זה בתקופה שיותם היה בבאסה. מונחים מעולם הגיימינג התחילו להשתרש אצלנו גם בחיים האמיתיים. האפשרות לעשות Replay, למשל, לבטל לחלוטין את כל הטעויות שעשינו עד עכשיו בשלב ולהתחיל מחדש מההתחלה עם הניסיון והידע שרכשנו בעקבות הטעויות שעשינו, הרגישה כמו אחד הדברים היותר רצויים בחיים האמיתיים. למחוק את הטעויות שעשינו עד היום.}

אני מחפש דברים סודיים בכל מיני מקומות קטנים כי כל דבר מונח מסיבה. {כשאני משחק משחקי מחשב, אני משחק אותם באופן מייגע. יש הרבה סוגים של שחקנים. אני מסוג השחקנים שלא יכול להתקדם הלאה בשלב מבלי שבדקתי והפכתי כל פינה, אבן וגופה של טרול שאני יכול למצוא. למה? כי אני יודע שהעולם הזה של המשחק נבנה ע"י מישהו. כל מסדרון וכל קיר כמעט הונחו שם באופן אסטרטגי. מטמונים של חפצים שימושיים הוסתרו במקומות מיוחדים ומעניינים שנגלים רק לאלו שעוצרים ומחפשים אותם. ומעבר לזה, אני אוהב לקחת את הזמן להסתכל ולהעריך את העולם הזה. את כל הנגיעות הקטנות והכמעט לא מובחנות שהושקעה בהן בערך אותה תשומת לב שהושקעה ביצירת מפלצות בגודל של הרים. אני נותן כבוד לאלוהי המשחק. לבני האדם שהשקיעו את זמנם ואת אהבתם ואת כשרונם כדי ליצור עולם שלם שאוכל להנות ממנו.

אני אפילו עושה את אותו הדבר כשאני צופה בסדרות מצוירות לבד. כל סצנה עמוסת פרטים זוכה להקפאת המסך כדי שאוכל לקרוא כל משפט, להתייחס לכל דמות שברקע, להעריך כל הומור או שנינות או יופי בתמונה שהייתה אמורה להופיע לי על המסך לפחות משלוש שניות. אני באמת נהנה מזה. זכור לי במיוחד רגע במשחק Half-Life 2 שבו הייתי אמור להשיט סירה בכיוון מאוד מוגדר וברור, אבל במקום זה הסטתי אותה מהכיוון שהוכתב לי והתחלתי לסייר את החלקים השוליים של השלב. אחרי זמן ממושך הגעתי לפתח של ביוב שנראה פתוח והחלטתי לנסות להיכנס אליו. רק מסקרנות. אולי מתקווה למצוא שם משהו מיוחד ומעניין. בתוך הביוב, אחרי מסדרון ארוך שגרם לי לחשוב שאני באמת סתם מבזבז את הזמן עם השטויות שלי, התגלתה דמות שמסתתרת לה בביוב כשהיא צולה לעצמה אוכל על מדורה. הדמות הזאת אומרת כמה משפטים קריפטיים אבל אין לה שום השפעה או חשיבות לעלילה של המשחק המרכזי. גם לא היו במאורה שלה חפצים מעניינים כלשהם. לכאורה, סתם משהו שהיוצרים של המשחק הוסיפו בשביל הכיף שלהם. כדי שמישהו יגלה. ביצת פסחא, כמו שהיא נקראת בז'רגון המקצועי המתורגם באופן מביך. קצת התרגשתי שמצאתי את הדמות הזאת. כאילו זכיתי להצצה לסוד.

הקטע המוזר הוא שבעקבות הסיורים שלי אחר חיפוש משמעות והפתעות במשחקי מחשב, הרגשתי שהאפקט זולג גם לחיים האמיתיים שלי. מצאתי את עצמי מייחס חשיבות אלוהית לפרטים הקטנים. למשל, בבניינים שמעוצבים באופן שבו יש חלל בלתי שמיש מתחת לגרם מדרגות שאף אחד לא יגיע אליו בטעות, הייתי לוקח את הזמן כדי ללכת לשם ולהסתכל מסביב. אולי יהיה שם משהו מעניין. מקום נחמד שאפשר לשבת בו. סוד שהוסתר ע"י הארכיטקט של הבניין. במסלולי ההליכה שלי, לכל אבן וכל סלע הייתה חשיבות. דברים סביבי לא הרגישו לי כמו חפצים דוממים וכחלק מהנוף, אלא כאובייקטים מיוחדים עם סיפור משלהם ומשמעות. למה הם נמצאים דווקא שם? למה דווקא בזווית הזאת? מה קרה להם עד שהגיעו הנה? מה מסתתר מאחוריהם, במקומות שאף אחד לא מרגיש צורך להסתכל בהם?

וככה, באופן עקום לחלוטין, משחקי המחשב שינו את האופן שבו אני מסתכל על העולם שסביבי. הנה הקטע מהמשחק שתיארתי, אם בא לכם לראות:

[Half-Life 2 Easter Eggs #2 The All Knowing Vortigaunt and singing vortigaunt cave]}

אני רואה את זה כאילו קיבלתי נקודות בונוס כשאני נוסע מהר בין שתי מכוניות שקרובות אלי ולא פוגע בהן. {בכלליות, כל החיים שלי התחילו להרגיש כמו משחק. אם הייתי מבצע פעולות מאתגרות, הייתי מקנה לעצמי נקודות בונוס בראש. הייתי ממציא תחרויות עם חברים כדי לראות מי מנצח. ובגדול, אפשר להאיר על כל פן בחיים באופן שהופך אותו ליותר משחקי. יותר מהנה. יותר פשוט. אני זוכר שראיתי כתבה על אדם מבוגר שחי את החיים כאילו הכל זה משחק. הכל זה כיף. הוא נראה כמו ילד מאושר וקפץ ממקום למקום וטיפס על דברים. לצערי לא הצלחתי למצוא אותה עכשיו, אבל בהחלט היה משהו בנקודת המבט שלו שקסם לי.} כיף לזמבר חברים שמעצבנים אותך. {עוד משהו שכיף לעשות במשחקים ושאי אפשר בחיים האמיתיים. לפגוע בחברים שלך כי הם מעצבנים אותך. אז נכון, בחיים האמיתיים אני לא יכול לפוצץ לחברים שלי את הראש בגלל שהם קצת עצבנו אותי, אבל במשחקי מחשב אני יכול לעקוב אחריהם באובססיביות ולהרוס להם משחקים שלמים מבלי להרוויח מזה שום דבר שהוא לא סיפוק עצמי בחיים האמיתיים. וזו דרך נפלאה לפרוק תסכול ולחזור לאהוב אותם שוב ^^ }

ואני תוהה, מה קדם למה. {האם החיים שלנו מושפעים עד כדי כך ממשחקי המחשב שאנחנו משחקים, או שאני שופכים לתוך משחקי המחשב את החיים האמיתיים? אולי אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת. אולי זה מעגל מתמשך. חיים יוצרים משחקים יוצרים חיים.}

משחקים הם הדרך הטבעית ללמוד כמו גורי נמרים שלומדים לצוד {דבר שהוא כל כך תמים ומקסים וחמוד כמו שני גורים שמנשנשים אחד את השני משמש בעלי חיים ככלי כדי ללמוד איך להרוג. איך לאכול. איך לשרוד. משחקים הם לא באמת כאלו דברים ילדותיים ונאיביים. למשחקים יש המון חשיבות, כוח והשפעה על החיים שלנו. זה תמיד היה המצב, ותמיד יהיה. למשל, אני מאמין שאחת הסיבות שאני נוהג מאוד טוב ויודע להגיב במהירות למצבים מסוכנים על הכביש באופן אידאלי נובעת מזה שבמהלך הנעורים שלי שיחקתי המון משחקי מחשב. משחקים שבנו אצלי זמן תגובה מהיר ושקול ושיפרו את הקואורדינציה בין קליטת מידע והפקת תגובה פיזית ולימדו אותי שאם אני אהרוג נשים זקנות הן ישאירו אחריהן ערימה של כסף ותחמושת לנשק שלי. ... זאת בדיחה, כן? כי לנשים זקנות בארץ אין באמת כסף להשאיר אחריהן. כי קצבת האזרחים הותיקים בארץ היא הבדיחה האמיתי כאן, יו. ... זו הערה ביקורתית על הממשלה שלנו, כן?}

ומה יהיה בעתיד? בתיאוריה, אם אנחנו מכוונים לאוטופיה, אני לא מאמין שבני האדם יוכלו להתגבר באופן מוחלט על היצר החייתי שלהם לאלימות. משחקים יהיו פיתרון מושלם ויכללו כאב והכל. {יש לדעתי גבול כמה אנחנו יכולים להיות נאורים. בני אדם מסוגים שונים תמיד יחפשו את הריגוש והאקשן שיכולים להתקבל רק ממצבים קיצוניים של פחד ואלימות. איך שאני רואה את זה, המשחקים בעתיד יתפתחו עד שיאפשרו היטמעות מלאה. אם אנחנו רוצים לייצר חברה ללא אלימות, אנחנו צריכים לדעת למדר את האלימות הזו ככה שתישאר אך ורק בעולם המשחקים, ותקנה לכולם את הצרכים המלאים שלהם בנושא זה. הגבול בין משחקים ובין החיים האמיתיים יצטרך להצטמצם כמעט לאפס. משחקים אלימים יכילו בתוכם את האפשרות לחוש כאב אמיתי במידה והדמות שלכם נפגעה במשחק. הסכנה שבמשחק תהפוך ככה למוחשית יותר ואמיתית יותר, ותאפשר אולי לספק יצרים שהיו גורמים לאנשים לצאת לעולם האמיתי ולחפש את הריגושים האלו בחוץ. בקרוב אמור לצאת הסרט Ready Player One שמבוסס על ספר מדע בדיוני בעל שם זהה. אני ממליץ בחום לקרוא את הספר שמתאר עולם שבו האנושות נסוגה לתוך עולם של מציאות מדומה, שבו המשחקים הפכו להיות החיים האמיתיים.} סרט Sight שבו הכל משחק {ובהתאם לנימה של הפוסט הזה, הנה סרט קצר מושקע ואיכותי (ואפילו ישראלי!) שנוגע גם בנושא של איך החיים יכולים להתנהל כמשחק:

[A Sci-Fi Short Film HD: "Sight" - by Sight Systems]} {אני די מרוצה שהפוסט הזה השתחרר מהטיוטות ונהיה חי-מת. מקווה שנהניתם גם (= אוהב פור ריל ריל אנד פור פליי פליי, פילו-ליי-ליי}



