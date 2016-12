כינוי: הייטנר

NEVER

מאה שנים מלאו להולדתו של יזהר סמילנסקי, הידוע יותר בשם העט שלו ס. יזהר, ועשור – למותו. יזהר לא היה רק סופר דגול, חתן פרס ישראל לספרות וחתן פרס אמ"ת לספרות, אלא גם פוליטיקאי. הוא כיהן בכנסת במשך שש קדנציות רצופות, עשרים שנים תמימות, בין השנים 1949-1969. יזהר היה במיינסטרים של המיינסטרים – ח"כ מטעם מפלגת השלטון מפא"י, ובתוכה – מהמקורבים ביותר לראש הממשלה בן גוריון. וכשבן גוריון פרש ממפא"י והקים את רפ"י, הוא פרש עמו וכיהן בכנסת השישית מטעם רפ"י. עמדותיו היו עמדות הביטחוניזם הפרגמטי של מפא"י. לאחר פרישתו מהחיים הפוליטיים, המשיך יזהר להשמיע את קולו, בעיקר במסות שכתב ב"דבר". מסות ארוכות, שהתפרסו לרוב על לפחות שני עמודי עיתון – ועמוד של "דבר" היה יותר מכפול בגודלו מעמודי העיתונים היום, וללא הכותרות השמנות והתמונות. היו אלו מסות עמוקות, מרתקות, מקוריות ובעלות השפעה. ובכתיבתו הפובליציסטית הוא נטה יותר ויותר לכיוון היוני בשמאל הציוני, הרבה יותר מכפי שהיה בכהונתו בכנסת. הוא היה לאחד מאדמו"רי השמאל הציוני היוני בישראל. עם זאת, כאשר נקרא היום אותן מסות, נוכל להיווכח עד כמה הקצין והרחיק השמאל דהיום, מזה שייצג יזהר. גם מאמריו היוניים ביותר ביטאו אמונה יוקדת וחסרת פשרות בצדקת הציונות, מה שקשה למצוא היום בעיתונים דוגמת "הארץ", למשל. נתקלתי לאחרונה במסה מרתקת שפרסם יזהר לאחר הסכם קמפ-דייוויד, בגיליון שבת של "דבר" ב-6 באוקטובר 1978. יזהר מתח במאמרו ביקורת נוקבת על הסכם קמפ-דיוויד. איני יודע איך היה מצביע, אילו היה ח"כ. בהצבעה בכנסת העניקו כל הסיעות חופש הצבעה לחבריהן. הרוב הגדול במערך, סיעת האופוזיציה הגדולה, תמך בהסכם, כולל ח"כים דוגמת רבין שמתחו ביקורת על הוויתורים הכרוכים בו. יתכן שכך היה נוהג גם יזהר סמילנסקי. אולם המעניין הוא הטיעונים שכתב במסה, שלמיטב הכרתי הם חשובים מאוד ותקפים עד היום. עיקר ביקורתו של יזהר, הייתה על כך שבהסכם ישראל קיבלה את עמדות הפתיחה של המצרים, ומצרים לא התקדמה כמלוא הנימה לקראת ישראל, אפילו לא בוויתור סמלי קל. לטענתו, אילו ישראל הייתה מוותרת על 99% מסיני, והמצרים היו מוכנים לוותר על 1%, אפילו אז היה זה הבדל משמעותי ביותר. אולם העובדה שלא כך היה, והלגיטימיות שקודם כל המתווך האמריקאי ואח"כ ראש ממשלת ישראל נתנו לחוסר הנכונות המצרים לפשרה כלשהי, ייצגו בעיניו תופעה שאם נבין אותה לעומקה, היא מצביעה על שבריריות עצם קיומה של מדינת ישראל. כותרת המסה הייתה "never". נקודת המוצא למאמר הייתה הסברו של בגין מדוע הסכים ביום האחרון של הוועידה לוויתור הסופי, על דרישתו לאפשר את קיום היישובים הישראלים תחת ריבונות מצרית. בגין הסביר, שאילו עמד על כבשת הרש הזאת, לא היה הסכם. סאדאת לא היה נכון לכל ויתור. כאשר הנשיא האמריקאי קרטר ניסה לשכנעו להסכים לתביעה המינימליסטית הזאת, שאג סאדאת: never. וה- neverהזה הוא שהכריע את הכף. ה- neverהזה עורר את דאגתו העמוקה, הקיומית, של ס. יזהר. כך הוא תיאר אותו: " never – שאג סאדאת עד שנעו אמות הסיפים, never שהלך מקצה הארץ ועד קצה. צעקה גדולה ואחת וסופית: לעולם לא! ושאגה זו היא שהכריעה את הכף. שסאדאת אינו רוצה. ואין מה לעשות עוד". יזהר נבעת מהתיאור הזה. הוא הבין מה משמעותו לקיומה של ישראל. הוא הבין שלישראל אין never כזה, never שכאשר היא תעמוד עליו, העולם יבין שאין לו ברירה אלא לקבל אותו. "ופתאום כאילו נחשפה איזו אמת דחויה, ונתגלתה בכל אכזריותה, אמת שלכאורה כבר בגרנו ועברנו ממנה והלאה – על מצבה הנכון של ישראל ועל מקומה בעולם. הרי זו מדינה בת שלושים, עתירת הישגים בהתיישבות, בחקלאות ובתעשיה, שצבאה נחשב כחזק במזרח התיכון ושמוראו על כל שכניו סביב. מדינה ריבונית ועצמאית לכל דבר, שקשרים לה עם העולם, והכרות והכרויות, אלא שאין לה בינתיים, ולא לשבעים שנות הציונות שלפניה, שום עמדה של never בעולם, וכשצועקים לעומתה never, אין לה מה להשיב אלא לקבל. ואכן, ישראל מין מדינה מחרישה כזו, שקולה לא נשמע". יזהר תיאר את העמדות שההסברה הישראלית מציגה בפני העולם, אך הן לא משכנעות, כי ישראל מציגה לעולם טיעונים פרגמטיים, ביטחוניים, מפגינה את הישגיה ותרומתה, אך אינה מציגה לעולם עמדה עקרונית, אינה מדגישה את צדקת הציונות. וכך, בעיני העולם ישראל היא מדינת עושק, מדינה שעושקת את שכנותיה. וטענת העושק הזאת, מסביר יזהר, אינה מתחילה מן הגבולות שישראל הרחיבה במלחמת ששת הימים. ממש לא. "העושק אינו רק כל מה שבידי ישראל מעבר לגבולות 67 – ואינו רק עובדות פיסיות מפורטות כלשהן, כפי שנוטים רבים לחשוב, ולא רק עובדות היסטוריות ידועות כלשהן שצריך לחזור ולתקנן. העושק, נראים הדברים כעת, מרחיק לכת: הוא גם עמדה מטאפיסית, גם מציאות על-היסטורית. והוא גם עקרון אידיאולוגי. נראה אפוא, כי החלום הציוני בעיני הערבים (והעולם) הוא העושה את עושק הערבים. החלום הציוני הוא האחראי לכל הרעות, הגזל, הקיפוח ושפיכות הדמים וכל כמה שננסה לגמד את החלום וכל כמה שתיתן ישראל דברה כי אינה מתכוונת להתפשט, וכל כוונתה מעתה, כפי שכמה מאנשיה התבטאו, יהיה להתפשט רק לגובה ולא לרוחב הארץ – דבריה לא ייאמנו. היום, לאחר ועידת קמפ-דיוויד, שהוכרעה בצעקת סאדאת, שהעולם כיבד אותה במלואה, ונרתע מפניה כמפני גזרת טבע – היום לא רק הגולן, בקעת הירדן וחלק מירושלים, אינם ודאיים עוד בידי ישראל, אלא, כפופים לאותה צעקה, גם רמלה ולוד בספק, ויפו ואשקלון ומה לא – בספק, וכל עוד פליט פלשתינאי אחד לא חזר ואינו יושב במקומו ולא פּוּצָה פיצוי מלא – עדין ישראל בספק, ומעשיה חתומים בחותם העושק". כיון שהעולם קיבל זאת, ולמעשה, בקמפ-דיוויד גם ישראל קיבלה זאת, המצב שנוצר הוא ש"העולם קיבל את המיתולוגיה של העושק, ואת כוח הווטו הנובע מהכרה זו", כוח הווטו של הערבים... "העולם דוחה את הטיעון הציוני ואת המיתוס ההיסטורי היהודי. לעם היהודי אין הכרה בתודעת העולם, ולא למדינת היהודים. מרגע שקיבלה ישאל את הדין והודתה כי מצרים תקבל לא פחות ממאה אחוזים מתביעותיה הטריטוריאלית (בלי שים לב למצב הטריטוריה, לתולדותיה, לאופיה, לתפקידיה, ולמשקלה היחסי במאזן ההדדי) השמיטה מידיה את ה- neverהריבוני שלה. ואילו ידעה להאריך נשימה ולא לוותר על אחוז אחד סמלי, כדי שידחה את האקסיומה המצרית, והייתה נכונה להחזיר תשעים ותשעה אחוזים ורק לומר never נחוש על האחוז האחרון והאחד הזה – היה העולם חייב להכיר כי גם ישראל כאן... ששני הצדדים שווי ערך ושווי צדק. והערבים היו חייבים להודות ולהכיר בממשותה של ישראל ולהודות בה כמציאות היסטורית, כנוכחות בזכות מלאה ופטורה מהצטדקויות, וגם היו חייבים אז באוזני עולם כי המציאות במזרח התיכון נשתנתה ואין להחזיר עוד את הגלגל". יזהר ראה בדאגה רבה ובחומרה רבה את המציאות שנוצרה בעקבות הכניעה הישראלית לתובענות הזאת. "בלי הכרה זו, שנובעת מוויתור הדדי על יחסי מאה אחוז ולא פחות, אין הכרה שיושב כאן עם יהודי כדין, אלא יושב שודד שעשק וחויב להחזיר הכל, לפני שידברו אתו ויתייחסו אליו. בלי עמידה עיקשת על כך יהיו הגבולות, כל גבולות שהם, בלתי סופיים, וממשותה הפיסית של ריבונות ישראל תהיה מוטלת בספק". לכאורה, מהו האחוז האחד, שעליו דרש יזהר להתעקש? מהו אחוז אחד מול 99 אחוזים? מהו האחוז האחד, ששווה בעטיו לסכן את היכולת להגיע להסכם שלום, כאשר הוא עצמו מוכן לוותר על 99%? מה ההיגיון? ההיגיון הוא, שכאשר הצד הערבי חושב שהוא פטור מראש מכל הליכה לקראת ישראל, הוא למעשה אינו מכיר בריבונותה. ואם אין הוא מכיר בריבונותה, איזה מן שלום זה? אך יותר מכך. מהו אותו אחוז? האחוז הוא ההתיישבות הישראלית בחבל ימית ומפרץ שלמה. האחוז הוא שבירת העיקרון שאין עוקרים התיישבות ושההתיישבות מעצבת את הגבול. ומכאן מסקנתו הברורה: "כעת צריך וצריך לצייר את מפת ה- neverהלאומי של ישראל. ולקום ולעמוד עליה. ... ייצוב העד-כאן הלאומי של ישראל בכל חומרת ההשתמעויות". 38 שנים חלפו מאז, ועד היום טרם גיבשנו הסכמה לאומית רחבה על ה- neverהלאומי שלנו. * "שישי בגולן" היסטוריה, חוץ וביטחון, ספרות ואמנות, פוליטיקה, ציונות, תקשורת

