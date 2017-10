כינוי: סאלי א.

10/2017

there and back again

אז הרגע המיוחל הגיע. נגמר החופש, חזרתי לחיק הלימודים. כל כך רציתי כבר לחזור למסגרת כלשהי שתעשה לי סדר, במקום לשבת בבית בחוסר מעש, שאני חוששת שיצרתי לעצמי ציפיות. בסופו של דבר החזרה ללימודים מרגישה לי כאילו הגעתי לאיזה תיכון אמריקאי, מתעסקת בשטויות חברתיות במקום אשכרה ללמוד משהו. רק התחלנו, אז אני מקווה שהלמידה אשכרה הולכת לקרות ולהאפיל על כל האנשים הלא טובים שמערערים את שלוותי כרגע. ובאשר למר בחור... אתמול הייתי בדירה. הלכתי לקחת כמה דברים שלי שנשארו שם. קצת חששתי מהסיטואציה, אבל בסוף זה היה "בטוח" (על גבול המשעמם, חייבת לציין) ללכת לדירה כי היינו חבורה של אנשים, לא רק אני והוא לבד. ישבנו שם איזה חצי שעה בערך ואז הלכנו. כשהיינו שם שמתי לב שהוא לוקח אדוויל, ופתאום נזכרתי בפעמים האלה בתקופה שהיינו שוכבים שהוא היה מבקש ממני הפסקה לאיזה שבוע or so. אמר שהוא מרגיש קצת מעין לחץ או מועקה, אולי גם כאבי ראש, ולא ידע להסביר לי מה בדיוק גורם ללחץ הזה. בפעם האחרונה שהייתי איתו, כחלק משטף הוידויים שפרץ ממנו, הוא אמר לי שכל ההפסקות האלה נבעו מתוך חשש שהוא מפתח רגשות או משהו כזה. לראות אותו לוקח אדוויל על הבוקר גרם לי לקוות שהוא אוכל את הלב כשהוא רואה אותי ובגלל זה כואב לו. היום ראיתי אותו שוב. חצי-חיבוק קצר, אפילו לא הספקנו להחליף מילה, וזהו. אני חושבת שהכניסה למסגרת תעצים את המרחק הנפשי בינינו. לא יודעת אם בא לי או לא בא לי. חלק קטן בתוכי עדיין מתגעגע, אבל אני לא יודעת אם זה געגוע אמיתי או סתם כי התרגלתי לחשוב עליו כל כך הרבה. אוף. שונאת את זה שאני מנתחת כל דבר. בא לי פשוט לדעת שהוא רוצה אותי והכל יהיה בסדר.

23/10/2017