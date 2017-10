10/2017

היה לי קצת משעמם אז שמתי VH1 בטלוויזיה והיה את השיר הזה של ברונו מארס. הקשבתי קצת למילים and then it dawned on me: אנשים מאוהבים הם די אנוכיים.

הוא כל הזמן מדבר על כל הדברים שהוא היה עושה עבורה ומתבאס על זה שהיא זרקה הכל לפח. אולי היא לא רצתה את זה ממנו? אולי היא לא אהבה אותו כמו שהוא אוהב אותה? והרי לאף אחד אין באמת שליטה על איך שהוא מרגיש. כמו שהוא לא יכול לעצור עצמו מלאהוב אותה, גם היא לא יכולה להכריח את עצמה לאהוב אותו באותה המידה! ונראה לו שזה נעים למישהו להרגיש כל הזמן כל כך אסיר תודה וחייב למישהו אחר בלי להיות מסוגל להחזיר את החוב? זה לא פיקניק. זה לא כיף. אף אחד לא אוהב להרגיש חייב. וכל מה שהוא חושב עליו זה הכאב שלו! לך לעזאזל אתה והכאב שלך, אף אחד לא ביקש את זה ממך, אתה לא יכול לבוא בתלונות.



לא באתי אליו בתלונות. לא אמרתי כלום. לא בכיתי לו שאני רוצה אותו או שאני מתגעגעת אליו. הוא גם ככה יודע, אני מניחה... וגם אין טעם להעלות את זה בפניו, המילים שלי לא ישנו את הרגשות שלו.



התחלתי לדבר עם מישהו מהאפליקציה. עוד לא נפגשנו, אבל בינתיים זה מרגיש טוב. מרגיש יותר טוב מכל שיחה שאי פעם ניהלתי עם השותף. אני חושבת שההבנה הזאת קצת שיחררה אותי. לפחות ב-24 שעות האחרונות...