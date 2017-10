10/2017

בא לי לצרוח לעולם שאני מתגעגעת. בא לי לצרוח לעולם שאני מתגעגעת. בא לי לצרוח לעולם שאני מתגעגעת.

זו תהיה חרב פיפיות. סבבה, נגיד שהוצאתי את זה החוצה, צרחתי לעולם. עכשיו כולם יודעים, עכשיו הוא יודע. מה הלאה? כלום. אני אשאר לבד, מושפלת, בלי שום כבוד עצמי. ראש למעלה גברת! ראש למעלה, חזה מתוח, תתלבשי יפה, עלי על ההגה וצאי אל העולם הגדול. העולם הרבה יותר גדול ממה שאת רואה עכשיו. העולם הרבה יותר גדול ממנו. אל תתגעגעי. אל תתגעגעי.

Now, cryin' won't help you, prayin' won't do you no good

When the levee breaks, mama, you got to move