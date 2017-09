the pretenders

כינוי: סאלי א.

זה לא פוסט על כריסי היינד. יצאתי מהמוד הנואש, העצל והנורא הזה שתקף אותי בסופ"ש האחרון. אני בסדר עכשיו. דיברתי עם חברה טובה והשיחה הזאת קצת הרגיעה אותי. הגעתי למסקנה שזה בסדר, הכל בסדר. גם אם עדיין יש בי קצת תקוות שהוא מתישהו יחליט שהוא מתגעגע יותר מדי וירצה לנסות קשר- זה בסדר. אולי אני קצת נאחזת באשליות, אולי לא. כל עוד הכל במידה הנכונה- הכל בסדר... ואם בא לי לדמיין אותי עוברת לידו ומעבירה יד בשיער שלו ככה בנונשלנטיות בלימודים (אני יודעת שזה עושה לו את זה)- so be it. אני אדמיין את זה. בכל מקרה, עם הזמן הכל יעבור. שלחתי לו הודעה היום לראות מה קורה עם העברת החשבונות (המחליף ה#$%@ עדיין לא העביר את הארנונה על שמו). לוקח לו בערך שעה לענות לי כל פעם, לא יודעת מה הוא עושה ובמה הוא עסוק. בהתחלה זה עיצבן אותי, אבל עכשיו הכל בסדר. הכל בסדר. באיזשהו מקום הבנתי שבכל השיחות שלנו יש מידה מסוימת של העמדת פנים, אז הן לא באמת משנות הרבה. מרגיש קצת כמו ניסיונות להיאחז בקש. בכל פעם שהוא שואל אותי "מה קורה?" ואני עונה לו ש-"הכל בסדר", זו העמדת פנים. כמובן שלא הכל בסדר. ואני לא מקווה, אני יודעת שגם אצלו לא הכל בסדר תמיד. כמובן שאני לא פורסת את צרותיי בפני כל אחד ששואל אותי "מה קורה?", אבל כאן זה פתאום מרגיש פייק. מאוד פייק. אני לא באמת יודעת למה אנחנו עושים את זה, למה להתאמץ להתעניין בצד השני אם אנחנו לא הולכים להישאר חברים טובים? אם אנחנו לא מדברים כמעט בכלל? בעצם, אני לא יודעת למה אני עושה את זה. יכול להיות שהוא עדיין מאמין שבאמת הכל בסדר איתנו ואנחנו סתם ידידים שוב ואין מתח בעולם כלל. אולי הוא תמים כזה. אידיוט כזה. הערב, בכל אופן, לא איכפת לי יותר מההודעות שלו. קבעתי שופינג עם החברה, לא איכפת לי מכלום :)

