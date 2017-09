כינוי: סאלי א.

9/2017

תמיד בקיץ

תמיד בקיץ אני נהיית קליפה של עצמי. אין תוכן, רק המינימום ממני כדי להמשיך להתקדם בזמן. זו מין תקופה כזאת שאני צריכה לעבור אבל אני לא באמת חיה בה, שום דבר לא קורה. בדרך כלל אני עובדת, אחרת אני סתם נרקבת בבית. אז במקום להירקב בבית, אני נושמת בעבודה. אני נושמת ונושפת אבל אין חיים. תמיד בקיץ אני מתגעגעת לחורף. במיוחד בסוף הקיץ, לקראת החגים, כשמרגישים שזה הסוף אבל הסוף מתארך ומתארך ולא באמת מגיע. לא מגיעה ההתחלה החדשה.

אני גם תמיד רוצה כבר שיגיע הזמן להתעטף בסוודרים כיפים, להתלבש יפה. בחורף הבגדים הרבה יותר יפים.

פיתחתי לי הרגל חדש. כל פעם שבא לי לכעוס עליו או להוציא דברים שאני מרגישה, אני כותבת אותם ב-notes בטלפון. זה יותר מיידי והרבה פחות "מחייב" מישראבלוג. זה לא פוסט עם מחשבות והגיגים שקולים, זה רק פורקן עצבים מידי. אני מדמיינת שאני כותבת לו, אבל לא באמת פותחת את הוואטסאפ. הוא לא חייב לדעת. הוא לא צריך לדעת כל מה שאני מרגישה. את מעט הכבוד העצמי שנשאר לי, אחרי כל הפעמים שנפלתי לרגליו, אשמח לשמור לעצמי. היום יום שישי, אני לא עובדת. בבוקר ישבתי קצת על הפרוס אבל עכשיו אני לא עושה כלום. כשאני לא עושה כלום אני ישר חושבת עליו. תהיתי אם זה עובד ככה גם אצלו, אם כשאין לו מה לעשות או משהו שמעסיק אותו אז הוא חושב עליי... מאמינה שלא. רוצה מאוד שכן, רוצה שהוא יאכל את הלב שלו קצת, אבל מאמינה שלא.

Some kind of heartache, honey Give it a try

I dont want pity I just want what is mine

