זו לא מילה גסה

8/2017

Just when I think

I've taken more than would a fool

I start fallin' back in love with you

אתמול לא היה איכפת לי ממנו. הייתי שלשום בערב בחתונה והיה לי כיף ושתיתי ורקדתי והייתי כוסית וכולם החמיאו לי. מי צריך אותו בכלל? מי הוא בכלל? אני יותר שווה ממנו. אז לא היה לי איכפת. אם הוא עלה במחשבות שלי אז ישר הרגשתי שהוא באמת לא מעניין אותי ופוף, ג'סט לייק דאת' הוא עף לי מהראש.

היום לקראת הצהריים נמנמתי לי במיטה והדבר הראשון שעלה לי לראש תוך כדי שהתחלתי להירדם היה הוא. דמיינתי אותו זוחל אליי בחזרה ורוצה ביחד. דמיינתי אותי מתפרקת ומקבלת אותו לזרועתיי, וזה היה כיף. זה היה טוב. זה היה טוב אחרי שבועות של געגוע.

ובכל זאת, התחושות האלו מאתמול הן תמרור לקראת סיום הדרך. סעמק, אני לא רציתי את זה. אני לא רציתי להגיע למצב הזה. יכול היה להיות לנו משהו נחמד, אבל הוא ויתר... ומרגיש לי שאני עכשיו על סף פרשת דרכים אמיתית. יש לי כאן הזדמנות אמיתית להתעלות על החולשה הזו שלי אליו ולצאת מזה, ואם זה קורה- אין דרך חזרה. אני כבר לא אראה אותו באותו אופן. הוא לא יזיז לי.

לא חבל?

:/