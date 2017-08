8/2017

נפגשתי איתו אתמול. אחרי שבועות שהוא מציק לי שהוא רוצה שניפגש "לסכם את השנה", זה קרה אתמול. הייתי סבבה עם זה בתכלס. הכנתי נאום שלם בראש למקרה שמתישהו אני ארגיש שאנחנו נסחפים, והרגשתי שאני מסוגלת לעמוד בזה. הרגשתי חזקה. התכוונתי להגיד לו שאני רוצה יותר ממה שהוא יכול להציע לי, אבל אני כן רוצה שנישאר חברים טובים ושהוא צריך לכבד אותי ולשמור מרחק בשביל שזה יקרה.

מה שקרה בפועל זה שלא באמת הייתי צריכה להגיד משהו. איך שהרגשתי שהוא התחיל עם החיבוקים הארוכים והכיפים ישר הסתכלתי עליו, עשיתי "לא" עם הראש והוא אמר "אני יודע, אני יודע", אבל עדיין רצה להישאר קרוב. החיבוקים מהר מאוד הסלימו לכרבולים על המיטה. ישר לציין ששלב הכרבולים נמשך המון זמן לפני שנשברנו סופית, בעיקר כי באמת ניסינו להתאפק אבל גם כי הבחור היה קצת מסטול ונכנס לשטף של וידויים. בסופו של דבר הוידויים האלה הם אלה ששברו אותי.

הוא אמר שגם לו כל הסיפור הזה היה קשה במהלך השנה, ושכמה פעמים הוא הרגיש שזה נהיה לו יותר מדי ושהוא מתחיל לפתח רגשות. הוא אמר שהתגעגע מאוד בשבועות האחרונים ("אליי או ל...?" -"אלייך, כן. אלייך") ושמאוד רצה שניפגש. הוא אמר שהוא פינטז עליי (הו, החיוך שעלה לי על הפנים באותו רגע). הוא היה מאוד פתוח ומלא רגש אתמול, מלא מלא רגש. גם הסקס עצמו היה שונה מכל מה שאי פעם עשינו. זה היה הרבה פחות מאופק, יותר צמוד, והוא פאקינג לא ברח אחרי שזה נגמר. הוא לא ברח. הוא אמר לי שכשהוא חשב על המפגש הזה בשבועות האחרונים, הוא ידע שאסור לו לבוא עם ציפייה לסקס אבל חשב שאם זה כן יקרה אז זה יקרה "כמו שאני רוצה", כלומר שהוא ישאר ונעשה את זה שוב. וזה באמת מה שקרה. אחרי שהוא גמר הוא נשאר והתכרבל ואפילו היה סיבוב שני, מי היה מאמין. אה, והנשיקות! הו, הנשיקות. זה אולי הדבר שהיה לי הכי כיף אתמול. כן, התנשקנו בעבר, אבל לא ככה. לא מספיק זמן בשביל שאשכרה אקלוט את הטעם שלו. היה לי טעים :(

in the heat of the moment הרגשתי בסוג של גן עדן. נסחפתי אחריו. הוא כל הזמן אמר "לא בא לי שתלכי" וגם אני לא רציתי ללכת, למרות שידעתי שאני צריכה לקום ב-7 לעבודה. בכל פעם שניסיתי לקום הוא משך אותי בחזרה אליו. אין, הוא באמת היה אחר. באיזשהו שלב הוא חטף מיגרנה ומאז האווירה קצת השתנתה. עדיין היו הכרבולים וה"אל תלכי", אבל עם הרבה פחות עוצמה. אז הלכתי. באמת הלכתי. היה קשה לקום, אבל כבר באמת נהיה מאוחר (נשארתי שם עד 2:00).

למרות הכיף לא יכולתי שלא להיות מוטרדת מההשלכות וממה שאני עלולה להרגיש אחר כך כלפי כל הסיפור. כעסתי עליו שדווקא עכשיו כשאנחנו יודעים שזה נגמר הוא נותן לי להכיר צד אחר שלו, את הצד שתמיד השתדלתי להאמין שהוא לא קיים. כל השנה הזאת ניסיתי לגרום לעצמי להאמין שהבחור לא מפתח רגשות, זה לא בשבילו, ושהוא לא יודע מה זו אינטימיות באמת. זה מה שאמרתי לעצמי כדי להתמודד עם זה שהוא לא רוצה קשר. והנה הוא בא ונותן לי טעימה מזה ממש עכשיו כשהכל נגמר! סיריוסלי? מה זה העינוי הזה?... הוא מצידו קצת כעס עליי שאני "הורסת" את החוויה עם השליליות שלי במקום ליהנות מזה שאנחנו מסיימים את הכל ככה בכיף. קצת התעצבנתי על זה שהוא לא מבין אותי. איך? איך אני יכולה לחזור הביתה אחרי דבר כזה כאילו כלום?... אבל אחר כך, אחרי שהגעתי הביתה, ראיתי את הדברים קצת אחרת. שמחתי שהכל קרה ושבאמת יש לנו את חוויית הסיום המתוקה הזאת. ובכל זאת שלחתי לו הודעה. ביקשתי שאם קורה מצב שאני צריכה מרחק כדי להתמודד, כמו שקרה בחודש האחרון (דיברנו גם על זה. דיברנו על הרבה דברים כשהוא היה מסטול!)- שיכבד אותי כמו שאני מכבדת את זה שהוא "לא מוכן לקשר". הוא אמר שיכבד אבל הוא צריך מדי פעם איזשהו סימן כדי לדעת שהכל בסדר. מקובל.

וזהו. עכשיו אני כאן. הייתי חייבת להוציא הכל לפני שהאקסטזה מכל הסיפור תרד לחלוטין.

נשבעת ששכחתי איזה כיף זה להתנשק. אוף.