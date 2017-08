נמלים בראש

8/2017

יש לנו מכת נמלים בבית. הן בכל מקום. היום גיליתי אותן על המיטה שלי ומאז אני כל הזמן מרגישה דברים על הגוף שלי, בעיקר על הראש. כנראה פסיכולוגי, אבל אולי גם לא. just because you're paranoid don't mean they're not after you וזה.

היום נסעתי לפגוש את חברותי היקרות בתל אביב, אחרי המון זמן שלא יצא לנו להיפגש. בדרך חזרה, על איילון, נסעתי בין 2 נתיבים. פתאום רכב שנסע על הנתיב הצמוד אליי מצד ימין חתך לנתיב שלי. עכשיו אני נוסעת מהר! זה פאקינג איילון! וגם- 22:00 בלילה חברים, אין סיבה לנסוע על 90 קמ"ש בכביש מהיר. אז בכל אופן, לא הייתי מספיקה לעצור בחיים. חתכתי מהר לנתיב שמשמאלי כדי להתחמק ממנו, אבל על הנתיב שחתכתי אליו ממש מולי היה רכב! אז הייתי צריכה לחתוך מהר לנתיב שלי בחזרה כדי לא להתנגש גם בו! וכל זה היה ממש תוך שניות. הרגשתי כמו איזו נהגת מירוצים. הכל בגלל האידיוט ההוא שחתך. קיללתי אותו כל הדרך חזרה.

עם זאת ולמרות הכל, עמוק בפנים אני חייבת להודות שנהניתי |: אני יודעת שזה מסוכן, אני יודעת שזה מפגר, ושאני לא אמורה לרצות לחוות דברים כאלה, אבל היה לי כיף לדעת שהצלחתי בלי להילחץ בכלל. הצלחתי להתחמק ממנו בלי להניד עפעף. כן, קיללתי אותו כל הדרך חזרה, אבל באותן השניות שזה קרה לא נלחצתי, לא חשבתי "אני הולכת לעשות תאונה", פשוט עשיתי מה שצריך כדי להימנע מזה וזהו. אבל זו סיטואציה מלחיצה ואני לא חושבת שהרבה אנשים אחרים היו מגיבים בקור רוח כמוני.

חוויתי כמה סיטואציות אחרות על הכביש, בעיקר בתוך העיר, שבהן באמת נבהלתי. אבל על הכביש המהיר זה אחרת. על הכביש המהיר זה כיף.

שיט אני מרגישה ממש חוטאת עם המחשבות האלה. זה מסוכן וזה אסור!

כשישבתי עם הבנות פתאום ראיתי חברה מהלימודים. קראתי לה והיא באה להגיד שלום. היא שאלה מה קורה ומה אני עושה בחופש, וכשאמרתי "אני כבר לא גרה בדירה" היא ענתה "כן אני יודעת". מה. איך את יודעת? מי סיפר לך? אני לא אמרתי ליותר מדי אנשים, למה שתדעי? ישר רצו לי בראש מחשבות על מי יכול היה לספר לה (או השותף, או המחליף שלי) ובאילו נסיבות. עכשיו זה לא אמור להיות ביג דיל. בשביל סאלי-של-לפני-הדירה זה ממש לא ביג דיל. שאנשים ידברו עליי כמה שבא להם, למי איכפת. עצם זה שזה הפריע לי (גם אחרי שהיא הלכה לא הפסקתי לחשוב על זה) מעיד על כמה שנחלשתי. פתאום רציתי לברוח חזרה הביתה, רחוק מתל אביב, רחוק מהלימודים ורחוק מכל האנשים שקשורים בהם. רציתי להיות רק עם המשפחה שלי והחברות שלי מהבית (אז מה אם הן בעצמן עכשיו גרות בתל אביב). זה היה כמו אז כשברחתי מהדירה, רציתי לחזור למבצר שלי שהוא הבית של ההורים. רציתי להתנתק מהחיים האלו במכללה ולחזור לבועה שחייתי בה עד לפני שנה, בלי שאף אחד לא לא יוכל לפגוע בי. הרגשתי מאוד פגיעה כל השנה, וכנראה שהחודש האחרון שבו תפסתי מרחק, לא היה מספיק בשביל לגדל שריון בחזרה. אני עדיין קצת חשופה.