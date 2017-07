7/2017

obsession rules me, I'm yours from the start

חייבת לצאת כבר מהדירה הזאת. קצת חבל לי לוותר על החדר שלי, הוא גדול ומקסים ואני אוהבת אותו ממש, אבל לחיות בדירה הזאת לא עושה לי טוב. אני לא מצליחה לשחרר. אני לא מבינה למה היא כל הזמן כאן וזה מעצבן אותי ומטריד אותי ואני לא יודעת מה לעשות עם זה. קצת בא לי לחזור הביתה וקצת לא בא לי. כלומר, אני יודעת שזה יהיה הדבר הנכון לעשות, גם בגלל הסיבה הנ"ל וגם כי אחזור להיות עם אוטו צמוד, יהיה לי אוכל של אמא כל הזמן (שזה גם קצת לרעה כי בדוק אשמין קצת בחזרה) וכל מיני תנאים נוחים אחרים שיש בבית של ההורים. אבל לא יהיה לי חדר גדול, לא יהיה לי שקט, לא תהיה לי הרבה פרטיות. מבאס. התחלתי לחפש עבודה, גם כאן בת"א-ר"ג וגם בבית. אני רוצה משהו זמני עד הלימודים, אבל אין היצע גדול של עבודות זמניות. וזהו, אין לי יותר מדי מה לספר חוץ מזה. הייתי חייבת לפרוק את התסכול הבלתי נגמר שנובע מהנוכחות שלה כאן. אני שונאת את המצב הזה, באמת שאין לי שום דבר אישי נגדה... אבל לא בא לי שהיא תהיה פה. לא היא ולא אף אחת אחרת.