4/2017

this is what you get

אני חושבת שמגיל קטן האמנתי שיש קאמרה, גם כשלא ידעתי שיש לזה שם. הקונספט הזה שאומר שאם אעשה טוב אקבל טוב, ולהפך, היה טמוע בי מאז ומעולם, גם אם אני לא באמת חושבת על זה ומודעת לזה רוב הזמן. בסך הכל אני באמת תופסת את עצמי כבן אדם טוב, לא מסוגלת לעשות דברים מתוך ידיעה שהם יפגעו במישהו.



ובכל זאת, אני רשומה באפליקציית היכרויות, וכשזה מגיע לבחורים שמנסים להתחיל איתי שם- אני מרגישה שאין מנוס מלפגוע. אני מרגישה כמו קיפוד שמתכנס בתוך עצמו ושולף את הקוצים. לא כדי לפגוע, חלילה, פשוט כדי שלא יתקרבו. לא רוצה שתתחילו איתי, עזבו אותי בשקט. יכול להיות שלא איכפת להם באמת שאני לא עונה בכלל, אבל אם הם כבר באפליקציה ושולחים הודעה- מה הסיכוי? מה הסיכוי שלא איכפת להם? אני די בטוחה שפגעתי בכמה וכמה אנשים.



לפעמים זה מחמיא ששולחים הודעות, ולפעמים אני באמת עונה ומנסה לתת לדבר הזה צ'אנס, אבל רוב הזמן זה גורם לי להרגיש לא נעים כי אני פשוט לא רוצה אף אחד. אני לא שם באמת כדי למצוא קשר, אני שם כשאני צריכה הסחת דעת מהאידיוט שגר איתי. אפשר לומר שאני קצת מנצלת.



והנה, עד שסוף סוף קצת רציתי מישהו, ואפילו התחלתי לדמיין את זה קורה ולהתרגש כמו ילדה בת 14 עם קראש על הבחור מהשכבה מעל- הבחור לא עונה לי. הוא לא עונה לי. אעאעגכעכגעגכ. מה יש לך?? עשית לי לייק, עשיתי לך לייק, אתה חמוד, תענה לי!! למה אתה לא עונה??



קארמה איז אה ביץ'.

נכתב על ידי סאלי א. , 1/4/2017 10:14