not a boy who thinks he can

התעוררתי בבוקר חזקה. ניקיתי קצת, אכלתי, סידרתי דברים ואפילו ישבתי לקרוא קצת פה בישרא (לא קורה כמעט אף פעם). לרגע לא הרגשתי משיכה כלשהי (ואני לא מדברת על משיכה מינית) לדביל בחדר השני. היה לי גם קצת זמן לחשוב על זה ולהחליט שמה שאני באמת רוצה וצריכה זה גבר רציני. מישהו בוגר שיודע דבר או שניים. עכשיו כשאני כותבת את זה, זה נשמע מאוד קלישאתי. אמנם זו לא רשימת מכולת, אבל "גבר רציני ובוגר שיודע דבר או שניים"? בחייאת סאלי. אני חושבת שזה נובע מחוסר הביטחון שאני מרגישה עכשיו. בא לי מישהו בטוח שיסחוף אותי איתו. אני יודעת להיות לבד, אני אפילו אוהבת להיות לבד. אבל נגיד עכשיו בימים אלו בא לי שיהיה בחיים שלי מישהו חזק שיחזיק לי את היד ויחדיר בי קצת ביטחון. אמרתי חוסר ביטחון?... איפשהו בסביבות 12 התחלתי להיחלש. כמעט עשיתי משהו שטותי, אבל בסוף זה לא קרה. מה שכן קרה זה שניהלנו דיון-שותפים סוער על הדברים שאני עושה בדירה שמעצבנים אותו והוא לא מעיר לי כי הוא חושב שאני תמיד נעלבת. אני לא אפרט מה היה שם, רק אציין שהבכיינות השתלטה עליי (אני בכיינית גדולה) ועלו לי דמעות לעיניים. זה קצת ריכך את הסערה והביא לזה שסיימנו את הדיון בצורה טובה בסופו של דבר. נאו באק טו מי. האפקט של כל השטויות שהוא אמר על ה"אופציות" שעומדות בפניו לא פג. שיביא מי שבא לו, אני לא חושבת שאקנא. לצערי זה לא משפיע על מידת החרמנות שלי בשום צורה, ואני חוששת שבהיעדר אופציות עבורי/מבחינתי- אני אפול שוב למיטה איתו. זה לא פייר שהוא יכול להיפטר מהיצרים שלו בכזו קלות ורק אני שבויה של הרגשות שלי.

